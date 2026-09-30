Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДБ иска НАП да провери "имотната империя на Сарафов"

Днес, 14:26
Борислав Сарафов
Булфото
Борислав Сарафов

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев сезират НАП с настояване да бъде проверена "имотната империя на Борислав Сарафов". Това съобщиха двамата депутати от ДБ днес. Те коментираха, че с бившия и.ф. главен прокурор и неговото семейство са свързани доста имоти и трябва да бъде изяснено откъде има тези пари и съответстват ли те на официалните им доходи.

Божанов припомни, че сигнал за това имаше при специалния прокурор за разследване на главния, докато длъжността се заемаше от Даниела Талева, но тя не образува досъдебно производство по казуса.

"НАП трябва да разгледа това, за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които с прокуратурата и съдебната власт се злоупотребява", каза Божанов.

В сигнала на депутатите, с който "Сега" се запозна, се настоява за проверка на всички хора и дружества, свързани с имотите и финансирането на строителната дейност, и ако има законови предпоставки, да бъдат назначени ревизии.

Припомнете си разкритията на BIRD за имотната империя на Сарафов тук:

Баба, мама и тате градят имотната империя на Сарафов-младши
Само един месец е стигнал на Даниела Талева да провери солидното имущество на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, най-големия му син и бившата му съпруга.
СЕГА
31 Дек. 2024
Сарафов-младши разширява имотната си империя
Фирмата "Креатив Инвест", собственост на бившата съпруга и управлявана и от сина на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, строи луксозната жилищна сграда "Тилия", част от затворен комплекс в София, съобщава разследващият сайт bird.
СЕГА
09 Яну. 2025

В сигнала се обръща внимание на твърденията за значителни доходи на Боби Сарафов (син на Борислав Сарафов) и Евгения Сарафова (първата съпруга на Борислав Сарафов) от "Елидис" и "Юнион Ивкони" през 2022-2023 г., включително възнаграждения от "Елидис", достигащи 10 000 лева месечно.

Тези доходи се сочат като източник за имотни придобивания, при едновременно осъществяване на строително предприемачество. Затова трябва да се изследва реалната трудова дейност, срещу която са начислени и изплатени, смятат депутатите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Борислав Сарафов, данъчна ревизия

Още новини по темата

Сарафов подава сигнал до Радев за политическа корупция
24 Септ. 2026

ВАС помилва Сарафов и го спаси от уволнение
19 Септ. 2026

Правителството твърди, че джуджетата се прегрупират

24 Авг. 2026

НАП не смее да влезе на ревизия в Руския културен център
02 Авг. 2026

Протеже на Сарафов въпреки всичко започна работа в Евроджъст
04 Юли 2026

Няма желаещ да оглави националното следствие след Сарафов
10 Юни 2026

Правосъдният министър: Уговорих си среща с Лаура Кьовеши
28 Май 2026

Сарафов е освободен като шеф на НСлС и зам. главен прокурор
27 Май 2026

Правосъдният министър поиска Сарафов да се оттегли
22 Май 2026

ВСС спаси Сарафов от дисциплинарно уволнение
13 Май 2026

Новото мнозинство забранява със закон Чолаков и Сарафов да са в бъдещия ВСС
11 Май 2026

Коригираното предложение за уволнение на Сарафов е на вниманието на ВСС
11 Май 2026

Янкулов до Евроджъст: Не назначавайте избрана от Сарафов прокурорка
07 Май 2026

Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
30 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ