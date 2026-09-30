ДБ иска НАП да провери "имотната империя на Сарафов"

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев сезират НАП с настояване да бъде проверена "имотната империя на Борислав Сарафов". Това съобщиха двамата депутати от ДБ днес. Те коментираха, че с бившия и.ф. главен прокурор и неговото семейство са свързани доста имоти и трябва да бъде изяснено откъде има тези пари и съответстват ли те на официалните им доходи.

Божанов припомни, че сигнал за това имаше при специалния прокурор за разследване на главния, докато длъжността се заемаше от Даниела Талева, но тя не образува досъдебно производство по казуса.

"НАП трябва да разгледа това, за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които с прокуратурата и съдебната власт се злоупотребява", каза Божанов.

В сигнала на депутатите, с който "Сега" се запозна, се настоява за проверка на всички хора и дружества, свързани с имотите и финансирането на строителната дейност, и ако има законови предпоставки, да бъдат назначени ревизии.

Припомнете си разкритията на BIRD за имотната империя на Сарафов тук:

Баба, мама и тате градят имотната империя на Сарафов-младши Само един месец е стигнал на Даниела Талева да провери солидното имущество на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, най-големия му син и бившата му съпруга.

Сарафов-младши разширява имотната си империя Фирмата "Креатив Инвест", собственост на бившата съпруга и управлявана и от сина на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, строи луксозната жилищна сграда "Тилия", част от затворен комплекс в София, съобщава разследващият сайт bird.

В сигнала се обръща внимание на твърденията за значителни доходи на Боби Сарафов (син на Борислав Сарафов) и Евгения Сарафова (първата съпруга на Борислав Сарафов) от "Елидис" и "Юнион Ивкони" през 2022-2023 г., включително възнаграждения от "Елидис", достигащи 10 000 лева месечно.

Тези доходи се сочат като източник за имотни придобивания, при едновременно осъществяване на строително предприемачество. Затова трябва да се изследва реалната трудова дейност, срещу която са начислени и изплатени, смятат депутатите.