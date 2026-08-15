ДАНС арестува 16 души при акция срещу неонацистка група в Пловдив

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16 души са задържани при акция на полицията и ДАНС рещу неонацистка група в Пловдив, съобщава БНТ. Разбито е свърталището на групата. На мястото има нацистки символи и фашистки знаци.

Акцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

По-късно началникът на ОД на МВР - Пловдив старши комисар Васил Костадинов отхвърли предварителната информация, че лицата, чието задържане тече, са в пряка връзка с убийството на Младежки хълм. По думите му сред хората няма и непълнолетни.

Акцията се провежда в частен клуб, който се свързва с националистическото движение "Кръв и чест", твърди обществената телевизия.

Служители на полицията отвеждат посетители на клуба към Второ РУ за снемане на обяснения.