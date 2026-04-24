Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДаБГ се обяви за сливане на ПП и ДБ в единна формация

От партията на Мирчев и Божанов призовават да започне работа по обща кандидатура за президент

24 Апр. 2026Обновена
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев и съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

На фона на вътрешните скандали в ПП-ДБ около депутатския мандат в Пловдив, от "Да, България" (ДаБГ) призоваха партньорите си от ПП и ДСБ да се ориентират към сливането на ПП и ДБ в единна формация.

За нещо подобно говореше още през 2022 г. бившият лидер на партията Христо Иванов. Изглежда в средите на градската десница смятат, че за последните четири години не е постигнат особен напредък, след като сега повдигат отново въпроса.

Според решението им, разпространено до медиите, ДаБГ оценява изборния резултат на обединението ПП-ДБ като "неудовлетворителен" (408 846 гласа и 37 депутатски мандата, което е над три пъти по-малко от резултата на победителя "Прогресивна България" - бел.ред.); констатира, че  предизборната кампания страда от "разнопосочни послания, дефицити при подредбата на листите, липса на достатъчна координация и ясна обща стратегия"; а последното се явява следствие от липсата на коалиционно споразумение, което води до недостатъчна координация между отделните партии в обединението и затруднява следването на единна политическа стратегия.

В тази връзка, ДаБГ ще предложи на ПП и ДСБ – другите две партии в обединението, да подпишат коалиционно споразумение, което да регламентира органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, включително и на парламентарната група, която сега не работи ефективно.

Като следваща стъпка, партията предлага да се изработи "пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея".

Като последна голяма задача ДаБГ очертава подготовката за президентските избори в края на годината.

Що се отнася до работата на новите депутати на ПП-ДБ, партията посочва, че ангажиментите им трябва да включват: отстояване на опозиционна линия на партията; внасяне  на десни мерки за държавния бюджет, без да става ясно какви точно; внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на ВСС и работа за избор на нови ВСС и Инспекторат на ВСС; повторно внасяне на антикорупционните законопроекти от предходни парламенти; сваляне на охраната на Борисов и Пеевски и т.н.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДаБГ, ПП-ДБ, парламентарни избори 2026

Още новини по темата

Асен Василев избра да влезе в НС от Пловдив
24 Апр. 2026

ЦИК: ПБ – 131 депутати, ГЕРБ – 39, ПП-ДБ – 37
23 Апр. 2026

Разпределение на мандатите по избирателни райони
23 Апр. 2026

Кой колко преференции получи на изборите
23 Апр. 2026

Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг

23 Апр. 2026

Министър на ГЕРБ в кабинета "Желязков" се отказа от парламента
23 Апр. 2026

Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци
23 Апр. 2026

В АПС на Доган няма оставки заради изборния погром
22 Апр. 2026

От ПП обвиняват ДБ в "нетърпимо лицемерие"
22 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

По-малко от 1.5% от секциите са останали без видеонаблюдение
22 Апр. 2026

Плеяда непрежалими депутати са аут
22 Апр. 2026

Борисов се нареди сред политическите парии
22 Апр. 2026

Пеевски е искал от кабинета на Желязков пари за свои общини и кадрови решения
21 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа