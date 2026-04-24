ДаБГ се обяви за сливане на ПП и ДБ в единна формация

На фона на вътрешните скандали в ПП-ДБ около депутатския мандат в Пловдив, от "Да, България" (ДаБГ) призоваха партньорите си от ПП и ДСБ да се ориентират към сливането на ПП и ДБ в единна формация.

За нещо подобно говореше още през 2022 г. бившият лидер на партията Христо Иванов. Изглежда в средите на градската десница смятат, че за последните четири години не е постигнат особен напредък, след като сега повдигат отново въпроса.

Според решението им, разпространено до медиите, ДаБГ оценява изборния резултат на обединението ПП-ДБ като "неудовлетворителен" (408 846 гласа и 37 депутатски мандата, което е над три пъти по-малко от резултата на победителя "Прогресивна България" - бел.ред.); констатира, че предизборната кампания страда от "разнопосочни послания, дефицити при подредбата на листите, липса на достатъчна координация и ясна обща стратегия"; а последното се явява следствие от липсата на коалиционно споразумение, което води до недостатъчна координация между отделните партии в обединението и затруднява следването на единна политическа стратегия.

В тази връзка, ДаБГ ще предложи на ПП и ДСБ – другите две партии в обединението, да подпишат коалиционно споразумение, което да регламентира органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, включително и на парламентарната група, която сега не работи ефективно.

Като следваща стъпка, партията предлага да се изработи "пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея".

Като последна голяма задача ДаБГ очертава подготовката за президентските избори в края на годината.

Що се отнася до работата на новите депутати на ПП-ДБ, партията посочва, че ангажиментите им трябва да включват: отстояване на опозиционна линия на партията; внасяне на десни мерки за държавния бюджет, без да става ясно какви точно; внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на ВСС и работа за избор на нови ВСС и Инспекторат на ВСС; повторно внасяне на антикорупционните законопроекти от предходни парламенти; сваляне на охраната на Борисов и Пеевски и т.н.