С черно-бял трилър ЦИК разсейва страховете от машинния вот

Скрийншот Млада жена притеснено се изправя пред устройството за гласуване - преди да преодолее страха си.

Поредица от кратки видеа, някои от които оформени като филмови продукции в холивудски стил, пуска Централната избирателната комисия (ЦИК) в социалните мрежи. Така комисарите смятат да изпълнят обещанието си да проведат мащабна разяснителна кампания за машинното гласуване.

Такава определено е необходима – с последните промени в Изборния кодекс машините отново станаха основен метод на гласуване. Само в най-малките секции (под 300 избиратели) и някои специализирани секции (например, в болнични заведения) ще се гласува с хартиени бюлетини. Възможно е устройствата да представляват предизвикателство за някои избиратели, като най-възрастните.

Черно-бяло видео, направено като трилър, показва млада жена, която плахо влиза в избирателната секция, член на комисията грубо ѝ подхвърля карта за машината и, на фона на тревожна музика, момичето притеснено се изправя пред устройството за гласуване. После видеото показва действителността, както вероятно я вижда ЦИК – цветен свят, с момичето пристъпващо безстрашно в секцията, усмихнат член на комисията ѝ подава картата, а тя бързичко и успешно гласува. Вероятно целта на видеото е да убеди избирателите, че няма нужда да се страхуват от гласуване.

Не толкова кинематографично, но определено по-полезно, е друго видео, в което същото момиче е показано, наред с възрастна жена. Гласуването е обяснено стъпка по стъпка, като глас зад кадър казва във всеки един момент какво трябва да прави избирателят.

Същата ситуация със същите герои е предмет на трето видео. В него се залага повече на жизнерадостния диалог между двете жени в стил "Не се боим, ще гласуваме успешно". Накрая даже си правят селфи извън секцията.

Без ясна полза е едно видео, насочено към най-младите – тези, които сега са навършили 18 години и за първи път могат да гласуват. В него момичето е показано само да пуска хартиената разписка от машината в кутията. А целият процес по самото гласуване липсва.

Друго видео, също за младежите, рекламира единствено сайта на ЦИК (www.cik.bg) като надежден източник на информация за изборите.