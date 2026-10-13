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С черно-бял трилър ЦИК разсейва страховете от машинния вот

Поредица от клипове, някои от които като филмчета в холивудски стил, са част от разяснителната кампания

14 Окт. 2026Обновена
Млада жена притеснено се изправя пред устройството за гласуване - преди да преодолее страха си.
Скрийншот
Млада жена притеснено се изправя пред устройството за гласуване - преди да преодолее страха си.

Поредица от кратки видеа, някои от които оформени като филмови продукции в холивудски стил, пуска Централната избирателната комисия (ЦИК) в социалните мрежи. Така комисарите смятат да изпълнят обещанието си да проведат мащабна разяснителна кампания за машинното гласуване.

Такава определено е необходима – с последните промени в Изборния кодекс машините отново станаха основен метод на гласуване. Само в най-малките секции (под 300 избиратели) и някои специализирани секции (например, в болнични заведения) ще се гласува с хартиени бюлетини. Възможно е устройствата да представляват предизвикателство за някои избиратели, като най-възрастните.

Черно-бяло видео, направено като трилър, показва млада жена, която плахо влиза в избирателната секция, член на комисията грубо ѝ подхвърля карта за машината и, на фона на тревожна музика, момичето притеснено се изправя пред устройството за гласуване. После видеото показва действителността, както вероятно я вижда ЦИК – цветен свят, с момичето пристъпващо безстрашно в секцията, усмихнат член на комисията ѝ подава картата, а тя бързичко и успешно гласува. Вероятно целта на видеото е да убеди избирателите, че няма нужда да се страхуват от гласуване. 

Не толкова кинематографично, но определено по-полезно, е друго видео, в което същото момиче е показано, наред с възрастна жена. Гласуването е обяснено стъпка по стъпка, като глас зад кадър казва във всеки един момент какво трябва да прави избирателят.

Същата ситуация със същите герои е предмет на трето видео. В него се залага повече на жизнерадостния диалог между двете жени в стил "Не се боим, ще гласуваме успешно". Накрая даже си правят селфи извън секцията.

Без ясна полза е едно видео, насочено към най-младите – тези, които сега са навършили 18 години и за първи път могат да гласуват. В него момичето е показано само да пуска хартиената разписка от машината в кутията. А целият процес по самото гласуване липсва.

Друго видео, също за младежите, рекламира единствено сайта на ЦИК (www.cik.bg) като надежден източник на информация за изборите.

Още едно рекламно видео, заснето като филмче, показва двама младежи, като единият показва и хвали пред другия новото мобилно приложение с информация за изборите, което ЦИК наскоро пусна.

 

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