Бурята с Благомир Коцев продължава днес, но може да е в чаша вода

Днес, 09:08
Благомир Коцев
FB/Благомир Коцев
Благомир Коцев

Страстите около Благомир Коцев продължават и днес. Но може да се окажат буря в чаша вода.

"Програмата на събитията" засега е: варненската общинска избирателна комисия (ОИК) е насрочила поредно заседание за отпуските му по време на ареста, тоест ще бистри казуса с отстраняването; поради това в 12.30 часа пред Двореца на културата и спорта ПП-ДБ са насрочили протест - органът да заседава под обсада като миналия месец, за да не взема решения в ущърб на кмета; да даде рамо на Коцев, в града е председателят на „Обнови Европа“ (ПП членува във формацията) в Комитета на регионите на Европейския парламент Франсоа Декостер, двамата ще говорят пред медиите.

Междувременно вчера се намеси и Бойко Борисов. Както при предишното заседание на ОИК, той призова членовете в ОИК от квотата на ГЕРБ да не участват "във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета". ПП-ДБ разпространява, че заседанието е свикано по сигнал за отпуските на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) - първо до ЦИК, препратено до ОИК - макар антикорупционният орган да няма право на такива сигнали. Самата КПК отрече миналата седмица да е сигнализирала. "Сега" научи, че действието в тази насока на КПК е под формата на въпроси - за отпуски, заплати и т.н. Но още ЦИК е отвърнала, че не е компетентна да отговори, което най-вероятно днес ще направи и варненската комисия. Друга точка в заседанието на ОИК няма, тоест не се предвижда бистрене на предишните материали срещу Коцев. 

