Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българските туроператори отменят екскурзиите до Русия

НАП, ДАНС и ГДБОП започвали проверки дали се спазват санкциите на ЕС

25 Окт. 2025
Обичайно туристическите пътувания от България са до Москва и Санкт Петербург. Оказва се, че в ЕС само в Италия също правят организирани пътувания до Русия
Pixabay
Обичайно туристическите пътувания от България са до Москва и Санкт Петербург. Оказва се, че в ЕС само в Италия също правят организирани пътувания до Русия

След като Официалният вестник на ЕС публикува 19-ия пакет от санкции срещу Русия в четвъртък, българските туроператори започнаха да отменят новогодишните екскурзии до там.

В пакета се забранява на туроператорите да организират групови и индивидуални пътувания до Русия, като гидовете и екскурзоводите нямат право да обслужват такива туристи. Рекламата на подобни екскурзии също е забранена. Оказа се, че в момента само в България и малко фирми в Италия организират екскурзии до Москва и Санкт Петербург, съобщи TravelNews.  Те категорично трябва да бъдат отменени, защото решението на ЕС влиза веднага в сила, като няма отлагателен период, обясняват пред TravelNews от Министерството на туризма.

„Туроператорите започват да отменят екскурзиите до Русия, защото няма отлагателен период“, казва председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева. Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди, че това ще бъде на техен риск, защото ще попаднат под санкции.

Управителят на „Солвекс“ и член на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) Галин Георгиев казва, че е отменил екскурзиите до Русия. Според него през тази година на пазара са направени над 20 групи. Самите те са планирали 6 групи за 2026 г. и вече са платили места в самолетите на „Турските авиолинии“, като очакват да им бъдат върнати. „Няма да ни съборят санкциите и да пострада бизнесът ни. Има достатъчно други дестинации, на които работим. Трябва да изпълняваме решенията и законите, за да не попаднем под санкции и да пострада фирмата и цялата ти репотация“, коментира Георгиев. „Не си струва за няколко хиляди лева да рискуваш фирма, репутация и имоти“, допълва той. Галин Георгиев обяснява пред TravelNews, че в момента много български туроператори правят плащания за Русия през Китай и Виетнам, но трябва да знаят, че ще бъдат хванати и ще пострадат от санкциите.

Проверка на "Сега" на 25 октомври установи, че в интернет все още стоят обявите на над 20 фирми за Нова година в Русия. Странно е, че една от големите фирми рекламира полет на "България Ер" до Москва, вероятно чартър. Цената е около 3500 лева за 5-6 дни. Повечето изрично споменават, че пътуването е през Истанбул. При отваряне на обявите, някои все пак вече са ги отстранили. 

Контролът по санкциите се осъществява от НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи. От Министерството на финансите съобщиха, че санкциите срещу Русия са задължителни за всички фирми, физически лица и организации, регистрирани или действащи в рамките на Европейския съюз. По Закона за мерките срещу изпирането на пари и прилагането на международните санкции глобите могат да стигнат до 1 000 000 лв. или повече при повторно нарушение.

От финансовото ведомство предупреждават туроператорите, че могат да бъдат отнети лицензи и блокиране на активи. Също така може да се замразят банкови сметки, активи и дялове, ако има подозрение за свързаност със санкционирани субекти. Банките могат да прекратят отношения с фирма, заподозряна в нарушение на санкции, като се загуби достъп до банкови услуги, кредити или платежни системи. Още от понеделник започва контрол от службите дали туроператори правят реклами на екскурзии до Русия. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Русия, 19-и пакет санкции, туроператори

Още новини по темата

ЕС забранява туристическите пътувания до Русия
23 Окт. 2025

Руснаците са призовани да заемат спестяванията си на държавата
22 Окт. 2025

The Economist: С това темпо 103 г. ще са нужни на Русия да превземе Украйна
18 Окт. 2025

Русия е осъдена да плати 253 млн. евро на Грузия
14 Окт. 2025

Русия атакува с 450 дрона и 30 ракети енергийната система на Украйна
10 Окт. 2025

Георг Георгиев потвърди за българките в Русия, но не казва как ще ги спаси
07 Окт. 2025

Президентски доклад: Русия е готвила насилие с взривове в Румъния

05 Окт. 2025

Руски дрон атакува цивилни на гара край Суми
04 Окт. 2025

Още две българки са задържани в Русия
27 Септ. 2025

Българка е осъдена на затвор в Русия за коментари за войната
26 Септ. 2025

Ключови руски пристанища в Черно море спряха да товарят нефт

24 Септ. 2025

Войната повишава ДДС в Русия до 22 %
24 Септ. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави
23 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте