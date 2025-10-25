Българските туроператори отменят екскурзиите до Русия

Pixabay Обичайно туристическите пътувания от България са до Москва и Санкт Петербург. Оказва се, че в ЕС само в Италия също правят организирани пътувания до Русия

След като Официалният вестник на ЕС публикува 19-ия пакет от санкции срещу Русия в четвъртък, българските туроператори започнаха да отменят новогодишните екскурзии до там.

В пакета се забранява на туроператорите да организират групови и индивидуални пътувания до Русия, като гидовете и екскурзоводите нямат право да обслужват такива туристи. Рекламата на подобни екскурзии също е забранена. Оказа се, че в момента само в България и малко фирми в Италия организират екскурзии до Москва и Санкт Петербург, съобщи TravelNews. Те категорично трябва да бъдат отменени, защото решението на ЕС влиза веднага в сила, като няма отлагателен период, обясняват пред TravelNews от Министерството на туризма.

„Туроператорите започват да отменят екскурзиите до Русия, защото няма отлагателен период“, казва председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ Павлина Илиева. Според нея има туроператори, които казват, че щели да продължат дейност, защото нямало кой да ги хване. Плащали в брой в Русия и пътували, но Илиева предупреди, че това ще бъде на техен риск, защото ще попаднат под санкции.

Управителят на „Солвекс“ и член на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) Галин Георгиев казва, че е отменил екскурзиите до Русия. Според него през тази година на пазара са направени над 20 групи. Самите те са планирали 6 групи за 2026 г. и вече са платили места в самолетите на „Турските авиолинии“, като очакват да им бъдат върнати. „Няма да ни съборят санкциите и да пострада бизнесът ни. Има достатъчно други дестинации, на които работим. Трябва да изпълняваме решенията и законите, за да не попаднем под санкции и да пострада фирмата и цялата ти репотация“, коментира Георгиев. „Не си струва за няколко хиляди лева да рискуваш фирма, репутация и имоти“, допълва той. Галин Георгиев обяснява пред TravelNews, че в момента много български туроператори правят плащания за Русия през Китай и Виетнам, но трябва да знаят, че ще бъдат хванати и ще пострадат от санкциите.

Проверка на "Сега" на 25 октомври установи, че в интернет все още стоят обявите на над 20 фирми за Нова година в Русия. Странно е, че една от големите фирми рекламира полет на "България Ер" до Москва, вероятно чартър. Цената е около 3500 лева за 5-6 дни. Повечето изрично споменават, че пътуването е през Истанбул. При отваряне на обявите, някои все пак вече са ги отстранили.

Контролът по санкциите се осъществява от НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи. От Министерството на финансите съобщиха, че санкциите срещу Русия са задължителни за всички фирми, физически лица и организации, регистрирани или действащи в рамките на Европейския съюз. По Закона за мерките срещу изпирането на пари и прилагането на международните санкции глобите могат да стигнат до 1 000 000 лв. или повече при повторно нарушение.

От финансовото ведомство предупреждават туроператорите, че могат да бъдат отнети лицензи и блокиране на активи. Също така може да се замразят банкови сметки, активи и дялове, ако има подозрение за свързаност със санкционирани субекти. Банките могат да прекратят отношения с фирма, заподозряна в нарушение на санкции, като се загуби достъп до банкови услуги, кредити или платежни системи. Още от понеделник започва контрол от службите дали туроператори правят реклами на екскурзии до Русия.