БСП се стресна от криза в управлението

Партията очаква предложенията на ГЕРБ да бъдат внесени в Съвета за съвместно управление

Днес, 08:28
Бойко Борисов и хората от БСП по време на преговорите за общо управление
Пресцентър на ГЕРБ
Бойко Борисов и хората от БСП по време на преговорите за общо управление

"Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента". Това обяви БСП в официална позиция, предизвикана от призивите на лидера на ГЕРБ за преформатиране на управлението. 

Хора на БСП ръководят социалното, екологичното и регионалното министерства, а лидерът на партията е вицепремиер. Освен това партията има председател на Народното събрание и не малко зам.министри, включително в МВР и МВнР. 

От думите на Борисов вчера ясно, че преформатирането може да засегне най-много БСП. На практика лидерът на ГЕРБ поиска оставката и на председателката на Народното събрание (НС) Наталия Киселова (БСП), защото ходи "да се показва" на фестивали. "Където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля - заминава там да се показва, камо ли ако има нещо мач, волейбол, то е чудо", каза Борисов и препоръча да бъде избран нов председател на НС - "от ИТН, от Ново начало". Час по-късно той бе подкрепен в декларация на Делян Пеевски, който освен че иска ДПС-НН да участва в управлението, каза и че новият председател на НС трябва да бъде посочен от ГЕРБ. 

Борисов упрекна и партньорите си от ИТН и БСП, че са взели министерства на концесии.

"От самото начало на това управление ние загърбихме теснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това", пишат сега от БСП. 

"Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна", добавят социалистите. 

Те обявяват и, че след направените вчера изявления, очакват "партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори".
 

