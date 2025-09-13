Борисов порица Любен Дилов, без да го накаже

С тежки упреци лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов засипа депутата си Любен Дилов заради вчерашния му Фейсбук пост , предизвикал масово възмущение, в който той споделя мечтата си "полицията да бие". Борисов обаче не каза и думичка за това дали би наказал депутата си, което вероятно означава, че няма да го направи.

"Той има много остър, сатиричен, хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е и умен много. Но този пост, който е пуснал, аз го осъждам и се надявам той да не го мисли това и, в опита си да бъде интересен, да го е пуснал", каза Борисов за Дилов на сбирка на младежката политическа академия на партията си. "Аз съм предлагал винаги министри на МВР, които да са по-възможност най-дипломатични хора – от Румяна Бъчварова до Даниел Митов", посочи Борисов.

Тук се прехвърли на инцидента в Русе. За него обясни, че МВР е допуснало грешка, като е излязло със собствена версия, преди да са ясни всички факти и обстоятелства. Реално обаче той с нищо не упрекна шефа на МВР, който в момента е обект на тежки нападки за агресивното си поведение и беше нееднократно обвиняван, че изкривява фактите.

Герберският водач разочаровано посочи, че полицията няма авторитет, след като младежи могат да бият шефа й, и с уважение си припомни за кварталния милиционер в Банкя. "В Банкя имаше квартален, който като минеше, и всичко се прибира. Никога не ни е бил или пресирал. Но знаехме, че той съблюдава реда", заразказва Борисов. И добави, че "превенцията е силата на МВР, не боят".

Тук се върна отново на Дилов. "Любен Дилов е умен мъж, ще разбере какво му казвам. От ГЕРБ не може да излизат такива постове!", възкликна той. И отбеляза вълната от език на омразата, съпроводила убийството на консервативния активист в САЩ Чарли Кърк. "Има хора, които толкова се радват. Затова Любен Дилов ме подразни толкова. Дори не можах да повярвам на това, което прочетох. Ние мислим и се борим за точно обратното ... Боят, насилието, поражда бой и насилие. Тези, които използват езика на омразата, то ще им се върне и се връща", философски добави Борисов.

Той засегна и протестите по повод съдебното преследване срещу варненския кмет Благомир Коцев. "Ние не коментираме съдебни решения, защото съдът остана последната инстанция, която не е политизирана, и с натиска върху нея всички не знаят какво ще направят", предупреди той.

Накрая заговори за предстоящия вот на недоверие, който ПП-ДБ внесе с подкрепата на депутати от МЕЧ и АПС. Водачът на ГЕРБ-СДС прогнозира, че с действията си ПП-ДБ отсега предопределят президентските избори, които според него ще бъдат спечелени от лявопопулистки кандидат. "С кои очи те ще свалят правителството и утре ще кажат – ГЕРБ да гласуват за нашия кандидат", попита реторично той. И изтъкна, че дори и правителството да падне, няма какво да го замени, защото ПП-ДБ нямат план. Каза и че герберите са поели ангажимент към БСП и ИТН и ще го спазят.

Борисов постави под съмнение, че има случай на "завладяна държава", както твърди ПП-ДБ. Според него назначенията в институциите са били правени от президента Румен Радев, а опозицията обвини, че иска постовете на главен прокурор и ръководител на антикорупционната комисия. "Когато са те вътре, не е завладяно. Когато обаче не са, всичко друго е завладяно", насмешливо коментира той.

Какво каза премиерът Желязков

На младежката академия присъстваше и премиерът Росен Желязков. Той се оплака, че на гърба на правителството са хвърляни проблеми с десетилетна история, а когато властта представя решения, те не се популяризирали от медиите. "Онзи ден новината за довеждащата вода от новия каптаж в Плевен не беше интересна, по-интересна беше мечката, която изяла четири агънца. Но ако го няма каптажа, това ще е първа новина", възмути се премиерът.

За вота на недоверие Желязков коментира, че преповтаря до голяма степен минали вотове и допусна, че противоречи на правилата, по които се случва тази процедура. "Тук стои въпросът - ще бъде ли допуснато разглеждането, в противоречие с Конституцията, на въпроси, които вече са разгледани?", попита той. И посочи, че в мотивите към вота се споменават криминални случаи в съдебна или досъдебна фаза, което поставя и друг въпрос - не се ли изземват функциите на съда. "Няма ли да послужи този дебат по повод на вота като форма на въздействие върху безпристрастността и независимостта на съдебната власт?", каза премиерът.

Въпреки тези свои мнения, той каза, че ще разчита на партньорите на ГЕРБ-СДС, за да бъде запазено правителството.

За отбелязване е, че Борисов, явно впечатлен от упреците, че се държи повече като глава на правителството от Желязков, изрично спомена, че "когато става въпрос за партийно мероприятие, аз съм началникът".