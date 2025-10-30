Медия без
Борисов подписа искането за оставката на шефа на антикорупционната комисия

Костадин Ангелов стана зам.-председател на НС

Днес, 10:03
Борисов подписва искането за оставка на Антон Славчев под зоркия поглед на Деница Сачева.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подписа искането на "Демократична България" за оставката на временния председател на антикорупционната комисия Антон Славчев. Това се случи, докато депутатите правеха промени в програмата на парламента.

Единият от съпредседателите в ПП-ДБ Ивайло Мирчев напомни на Борисов от парламентарната трибуна, че е обещал да подкрепи искането за оставката на Славчев. "Ако държи на мъжката си дума, следва да даде подписа си", каза Мирчев по адрес на герберския водач. "Идвам да я подпишете!", заяви той, след което слезе от трибуната с папката с оставката и се отправи към Борисов, който нямаше какво друго да направи, освен да подпише.

След това документът премина през депутати от ГЕРБ, а Павела Митова от ИТН лично го занесе и на шефа на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев, който също подписа.

ПП-ДБ искат освобождаването на Антон Славчев заради пристрастност и бездействие по редица разследвания, включително по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Миналия месец лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че подкрепя оставката "с две ръце".

"Аз съм за оставката на цялата комисия. Много пъти съм го казвал. Ще подкрепя това, което Атанасов поиска - закриване на комисията", заяви Борисов преди 20 дни, репликирайки изявлението на Атанас Атанасов от ДБ, че КПК е "паразитна структура, използвана за саморазправа" и трябва да бъде закрита. Преди това стана ясно, че Европейската комисия е задържала 200 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като България не гарантира политическата независимост на КПК.

След Борисов на 10 октомври се включи и санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция лидер на ДПС - НН Делян Пеевски. Той обяви, че парламентарната му група ще поиска следващата седмица да бъде разгледан собственият ѝ законопроект за закриване на КПК. Депутатите на "Новото начало" го внесоха през юли т.г., след като започна процедурата за избор на новия състав на антикорупционната комисия. Тогава се водеше ожесточена политическа битка за бъдещето на комисията. До този момент законопроектът не е бил разглеждан.

Пеевски твърди, че КПК служи на интересите на ПП-ДБ. 

От ДБ внесоха през септември законопроект, с който също искат закриването на КПК и замяната ѝ с Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси, която за разлика от съществуващия орган няма да се заминава с разследване и разкриване на престъпления.

НОВ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Междувременно парламентът си избра зам.-председател - депутатът от ГЕРБ Костадин Ангелов. Промяната се наложи, след като вчера Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС заради договорка в редиците на управляващите за ротация на поста. Мястото на Киселова зае Рая Назарян (ГЕРБ), която беше зам.-председател. Костадин Ангелов е председател на Съвета за съвместно управление в рамките на който управляващите се договарят за политики, и на Здравната комисия.

