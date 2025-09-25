Радев: Пеевски е символ на покварата във властта

Президентът Румен Радев днес рязко атакува водачите на парламентарното мнозинство - Делян Пеевски и Бойко Борисов, което ясно показва, че войната между "Дондуков" 2 и управляващите няма да стихне.

"Говори се усилено за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на която се превърна Делян Пеевски", заяви държавният глава пред журналисти в учебния център на сухопътните войски в Стара Загора, където беше на посещение.

"Пеевски и неговият метод на действие е срам са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител, да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля, за съжаление, се сведоха ръководствата на някои политически сили; да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат; да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата; специално за медите, да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор на задкулисието", каза Радев за ГЕРБ-СДС, с чиито мандат управлява кабинетът.

"Един ден, когато амбициите на Пеевски да погълне цялата държава се срутят под тежестта на собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля", предупреди президентът.

Не трима, а петима премиери

Бойко Борисов обяви тази сутрин пред парламентарните журналисти, че премиерът Росен Желязков не реагира адекватно по водната криза, и подробно им разясни защо нещата щели да бъдат съвсем различни, ако той оглавяваше правителството. Освен това, по негови сметки, се оказа, че премиерите не са трима, както твърди опозицията – Росен Желязков, Бойко Борисов и Делян Пеевски, а цели петима.

"Не сме трима, петима премиери сме! И Слави е премиер, и Зафиров е премиер, и аз, и Желязков, и Пеевски! Можеше да има само един – в мое лице, и нямаше да има такива въпроси", заяви водачът на ГЕРБ-СДС. И реши да даде пример с тежкото положение на лишения от вода Плевен. "Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът. Не го коментирам, а истински ме боли за там", каза Борисов.

На журналистически въпрос дали това е критика към Желязков той потвърди, че "изобщо не се реагира адекватно" по проблема и това е отговорност на първо място на премиера, на чието подчинение са отговорните министри. После подробно обясни как трябвало да действа Желязков – да отиде в Плевен, придружен от министрите, областния управител, представителите на ВиК холдинга, да ги остави там за 10-15 дни, да поиска подкрепа от парламента, ако има нужда от това, и така да действа, област по област, докато се решат проблемите навсякъде.

Той добави, че е казал всичко това на Желязков. "Като свършат в Щатите (Желязков е с делегация в САЩ, в ООН – бел.а.), ще видим", уклончиво каза той за това как ще се развият нещата занапред.

Борисов отказа да вземе отношение по публичните коментари за строения от съпругата на премиера луксозен хотел. "Вие продължавайте с въпросите, той ще става все по-убедителен, предполагам. Аз какво да кажа?", отвърна водачът на ГЕРБ-СДС на журналистическите питания (все едно не става въпрос за премиер, излъчен от неговата партия - бел.а.).

Той обяви, че е "разочарован и натъжен", че съдът остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста, и коментира, че е бил в неговото положение (при ареста си през 2022 г. Борисов беше освободен след денонощие, а Коцев е задържан от месеци - бел.а.).

Само един премиер

Малко по-късно пред журналистите излезе Делян Пеевски. "Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента", коментира той думите на Борисов. По думите му, той си говори с всички в управлението. На журналистическо питане за какво си говорят, водачът на ДПС-НН отсече: "За каквото си искам."

Той подкрепи рецептата на Борисов за разрешаването на водната криза. Пеевски настоя още днес Томислав Дончев - вицепремиерът, който замества Желязков, докато е в чужбина, да замине за Плевен, придружен от ръководителя на новосъздадения борд по водите Атанас Зафиров и ресорните министри и на смени да стоят там, докато решат кризата.