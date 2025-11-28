Медия без
Благомир Коцев бе освободен от ареста

200 000 лв. за гаранцията на варененския кмет бяха събрани за 5 часа

28 Ноем. 2025Обновена
Благомир Коцев прегръща съпругата си на излизане от ареста
Точно в 12 ч. на обяд варненският кмет Благомир Коцев бе освободен от ареста. Той беше посрещнат от съпругата си и медии. "Аз имам отговорност към варненци, която трябва да изпълня. Първо искам да целуна децата си. Надявам се, че в понеделник ще ида на работа и ще сме в нужния ритъм, защото градът има нужда от това“, каза на излизане кметът на Варна.

"Очаквам с нетърпение истината да излезе", обяви още  Коцев и каза, че не е извършил нищо незаконно. „Има много поуки, които могат да се извадят. Това е урок. Хората могат да видят какво може да се случи на всеки. По време на съдебния процес ще се изясни цялата истина“, добави той.

Варненският кмет благодари на всички, които протестираха дни наред срещу неговото задържане, както и на хората, които събраха сумата за паричната му гаранция.

 

За по-малко от 5 часа с дарения бяха събрани 200 000 лв., с които да бъде платена гаранцията, определена за свободата му от окръжния съд в града. Това съобщи депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков, който веднага след определението на съда обяви дарителска сметка за събиране на парите. Същото направи и актьорът Филип Буков. Така, за по-малко от пет часа с участието на 2500 дарители от цялата страна средствата бяха събрани, обяви съпругата на Коцев в официалния му профил в социалните мрежи.

"Парите ще бъдат преведени по сметката на съда, с което Благо ще получи своята свобода още утре сутринта. Когато гаранцията се възстанови, средствата, събрани за Благо, ще бъдат дарени за смислени и обединяващи каузи! Това е силата на общността!", гласи снощното съобщение във Фейсбук.

В Platformata кампанията на актьора Филип Буков събра малко над 70 000 лв. от 1090 души. Кампанията вече е затворена. 

След внасянето на гаранцията по сметката на съда Коцев трябва да бъде пуснат от ареста, където е от началото на юли по обвинения в корупция. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева съобщи към 9.30 ч., че документите за внесената гаранция вече са в съда.

Определението на окръжния съд обаче не е окончателно и както прокуратурата, така и защитата, която вчера настояваше Коцев да бъде пуснат с най-леката мярка - "подписка", може да го атакува пред Апелативния съд във Варна в следващите дни.

Размерът на гаранцията съдът мотивира с "имотното състояние на подсъдимия, със стойностния размер на обвинението и би го мотивирал да има добросъвестно процесуално поведение".

В следващите 3 месеца Окръжният съд във Варна трябва да насрочи и разпоредителното заседание по обвинителния акт срещу Коцев.

