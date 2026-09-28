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Бащата на убитото на Околчица 15-годишно момче поиска ексхумация

Семейство Макулеви критикува остро прокуратурата и полицията, както и последния им брифинг

Днес, 13:05
Яни Макулев, баща на загиналия 15-годишен Александър Макулев
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Яни Макулев, баща на загиналия 15-годишен Александър Макулев

Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с Ивайло Калушев и Николай Златков, поиска ексхумация на тялото на сина си. Той направи това с пост в социалните мрежи. Досега Яни Макулев запазваше мълчание.

Сега семейство Макулеви излязоха с остро критично становище за брифинга на прокуратурата от 14 септември. От думите на Макулев става ясно, че неговото мнение е съгласувано юридически с представителите на роднините на останалите загинали.

"Не приемаме изложеното по време на брифинга на Прокуратурата от 14 септември като обективно установена истина.
Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син. За нас подобно публично разгласяване е напълно недопустимо и поставя сериозни въпроси относно неговата законосъобразност и необходимост, особено когато става дума за починал човек, който няма възможност да отговори или да защити името и достойнството си.", пишат Макулев и останалите близки.
Според тях, "наред с това част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата".

После се изреждат изявления "на служебните лица будят у нас недоумение и сериозни съмнения в целите на брифинга, на апелативното наблюдение на досъдебното производство и на самите служебни лица". Ето и част от тях:

"- беше казано че по-голяма част от исканията ни са уважени. Това не отговаря на истината. Предстои да публикуваме пълния списък на нашите искания, с техния статус, откъдето ще се види, че по-малко то 5% от исканията ни са взети предвид.
- в първоначалната съдебно-медицинска експертиза и последващата тройна експертиза се приема че смъртта е настъпила 24 до 48 часа преди намирането на телата. На брифинга беше казано,че смъртта е настъпила 5-7 денонощия преди намирането
- въпреки многобройните експертизи, до момента разследващите и прокурорите говорят за вероятност изстрелът да е произведен от Калушев. Задаваме си въпроса защо осем месеца се работи, а базови неща са още вероятни, а не потвърдени.
- изказа се твърдение, че лицата са взимали упойващи вещества, но в медицинските документи се твърди обратното.
Проби с тампон са били взети в края на месец февруари, което дава достатъчно време за да се направи пълен токсикологичен профил, като такава информация не ни е предоставяна.
- изказа се мнение, че няма барутни частици по дясната ръка на Калушев, защото е стрелал с две ръце. Според криминолози, даже и в такава позиция на ръцете, по долната ще има поне микрочастици. Не се обясни наличието на барутни частици по ръцете на Златков. Все още балистичната експертиза не ни е предоставена.
- обясни се , че ситуационната ескпертиза не се занимава с наличието на външни следи и/или лица. Това не е вярно, според дефиницията за такава експертиза в учебниците на МВР.
Или служебното лице е с липсващи знания, или си позволи да заблуди присъстващите представители на медиите.
- обясни се за намерени три гилзи, но те са в барабана на револвера, тоест, те не са търсени, за да бъдат намерени, но до момента не се дават обяснения за проектилите, намерени извън кемпера.
- не се обясни произхода на следите от забърсване по външната врата".

В изявлението на семейство Макулеви се посочва и, че "твърденията по отношение на нашия по-голям син са абсолютно недопустими, и ще търсим правата си по съдебен път". "Трябва да се изясни с нов разпит как твърденията на девойката и баща й се променят, както и да бъде разпитана майката на девойката", пишат още те. 

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