12 са вече жертвите от верижния ад на магистрала "Тракия"

Тази нощ в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" е починал един от пострадалите при катастрофата на автомагистрала "Тракия".

Това съобщава за БНР директорът на болницата д-р Васислав Петров. Починалият бе най-тежко пострадалият и бе настанен в отделението по реанимация. След смъртта му жертвите от катастрофата на "Тракия" стават 12.

При останалите пострадали, настанени за лечение в болницата, състоянието е стабилно, увериха от здравното заведение.

"Много работа е свършена. Разследващите полицаи в ОДМВР - Ямбол бяха разпитали всички свидетели, които са били на място на произшествието. Предстои да се назначат още 51 експертизи на ранените. Както и да бъдат разпитани още около 100 души, които са били на място. Работата вече е поета от разследващия следовател, който беше дежурен в деня на катастрофата. Той е командирован и пътува за Ямбол, за да получи материалите по делото, които са много". Това пък заяви пред журналисти и.ф. директор на НСлС Мариан Маринов във връзка с тежкия инцидент на АМ "Тракия" от 10 ноември.

По думите му, цитирани от Нова тв, се проверява версията дали пред румънския камион е имало аварирал автомобил, което да го е принудило да спира. "Този ТИР не причинява катастрофата. Той се явява препятствие на пътя. Събират се доказателства в тази насока. Причинява я този, който се удря в него. Това е автобус", посочи още той и допълни, че разследването е в ранен етап, за да се правят генерални изводи.

Маринов каза още, че към момента версиите са две. Едната е, че е спрял заради друг автомобил пред него. Другата е, че е намалил заради липсата на видимост, а следващият не се е съобразил.

Припомняме, че снощи бе освободен 62-годишният румънски гражданин, управлявал въпросното тежкотоварно средство, след като беше задържан за разпит.

"Ще бъде назначена комплексна експертиза. Първоначално ще бъде от няколко вещи лица, които ще бъдат избрани по списъка на окръжните съдилища и Софийски градски съд. Тя ще бъде както автотехническа, така и медицинска, и ще определи освен механизма на ударите и на получаване на телесните повреди. Тази експертиза ще бъде ключова за преценка на действията на всеки от водачите и дали е допринесъл по някакъв начин за нараняване и причиняване на смърт на пътуващите с него лица, в заден или преден автомобил", подчерта директорът на НСлС.

Според него пътната настилка не е важен фактор за причиняване на ПТП-то, но зависи от много обстоятелства. "Ако водачът е имал достатъчно време да реагира, е от значение. Но не и ако се е гмурнал в мъглата и е изненадан от невиждащ се пред него автомобил", заяви той.

Мариан Маринов допълни, че катастрофата в обратната посока има причинна връзка с първата. И от двете страни водачите на автомобилите попадат в мъглата.