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Дело за верижна катастрофа с 28 коли от 2019 г. още се точи

Процесът срещу трима подсъдими е в съда от 2 години

Днес, 06:37
Кадър от верижната катастрофа на магистрала "Струма", станала на 5 февруари 2019 г.
Булфото
Кадър от верижната катастрофа на магистрала "Струма", станала на 5 февруари 2019 г.

Колко време ще продължи разследването на жестоката верижна катастрофа на АМ "Тракия"? Дали ще се стигне до съд? Ще научим ли някога какво точно се е случило и кой носи вина за 11-те жертви и десетките ранени? Тези въпроси идват след инцидента от вторник.

С разследването са ангажирани 10 следователи от Националната следствена служба. Това не е първият случай на гежка верижна катастрофа и затова може да се предполага какъв ще е ходът на делото, поне като време.

И.ф. директорът на националното следствие Мариан Маринов припомни пред "Сега" аналогичен случай - през февруари 2019 г. на АМ "Струма" също става много тежка верижна катастрофа заради гъста мъгла, паднала много бързо и снижила много видимостта. В този инцидент участват 28 автомобила и има жертви. И това разследване е водено от НСлС. То приключва през 2024 г. и делото вече е в съда. Маринов обясни че разследването на подобни инциденти е сложно. Трябва да се прецени отговорността на всеки участник в произшествието, допринесъл за вредоносния резултат със своето поведение.

"Сега" откри казуса от "Струма" в деловодните регистри. Делото е образувано в Окръжния съд в Благоевград през юни 2024 г. По него има трима подсъдими. И тримата отговарят за причинена смърт при катастрофата.

Първоначално съдия Петър Пандев открива пропуски в обвинителния акт и връща делото на прокуратурата. Като втора инстанция обаче Софийският апелативен съд определя, че пропуски няма, обвинителният акт е годен и делото може да продължи. Така и става. Оттогава са проведени редица заседания и са разпитани много свидетели. Има обаче и още много за разпитване, част от тях са гръцки граждани. 

От документите по делото се вижда, че единият от подсъдимите е шофирал тойотата си с 91,8 км/ч. Той вози баща си, който е с онкологично заболяване, отиват да го запише за лъчетерапия. Възрастният мъж обаче умира в болницата след инцидента. Другият подсъдим е управлявал камион с ремарке с 90 км/ч. Третият подсъдим е бил с мерцедес се е движил с 79,6 км/ч.

Шофьорът на тойотата е дал обяснения на последното проведено заседание в началото на месеца. Той казва, че имало участъци с много гъста мъгла и такива с по-добра видимост. Той не променил скоростта си в гъстата мъгла, защото смятал, че пак ще дойде зона с по-добра видимост. Тогава последвала катастрофата. "Преценил съм тогава, че мъглата е на талази и мога да продължа със същата скорост", казва той в съда.

В предходното заседание пък свидетел - полицай, който се връща от работа и попада в катастрофата, разказва: "Имаше много мъгла. Както си карах от страни на пътя, имаше един човек с едно малко дете и му се гледаха само ръцете. Махаше така да намалим и аз намалих и пред мен имаше много коли, като юфка на право. Спрях и в този момент ме удари едно като микробусче. Вече слязохме от колата имаше там викове, писъци. Първо дойдоха репортери от bTV ли бяха, от Нова тв ли бяха, след това вече дойдоха всички - полиция, пожарна".

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 ноември.

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