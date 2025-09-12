Тръмп с пореден ултиматум: до две седмици да сте депортирали русенските побойници!

ОБИЧАМ МИРИЗМАТА НА ФИТНЕС РАНО СУТРИН!

Вбесен от атаката срещу държавността в България, Доналд Тръмп неочаквано удари едно рамо на българските власти и ги окуражи да действат бързо и решително, защото в противен случай България ще потъне в хаос по сръбски сценарий, да не казваме Непал, че там е още по-страшно.

"Русенските лунатици, които посегнаха на ДЪРЖАВНОСТТА, да се депортират в рамките на две седмици и да се възстанови редът на Балканите! Две седмици!" - написа президентът на САЩ в собствената си социална мрежа Deep Throat Social.*

Той не се интересува от факта, че младежите са родени в България - препоръчва вместо съдебен процес, да започне бърз и справедлив Възродителен процес, последван от Малка Голяма екскурзия за четиримата престъпници и техните семейства, които развалят дисциплината в образцово завладяната държава. Имаме утвърден исторически модел, няма нужда да ни учат!

Въпреки суровите препоръки за твърда ръка и полувоенни действия, Тръмп не забравя и сантименталната част, защото службата е служба, но той си е дядо със своите чисто човешки емоции.

"Аз и Мелания се молим за здравето на ОДМВР-шефа в Русе! - пише още Тръмп в Deep Throat Social. - Даже Мелания се моли малко екзалтирано, готова е да си дари бъбрека при нужда! Но и българските институции трябва да се защитават енергично, за да не стават глупости като в Сърбия и Непал! Искам от вас грейт джоб и тремендос уърк!"

В края на посланието си Тръмп признава, че номерът с двете седмици е вид саундбайт - добре звучаща ефектна меме-фраза.

"Моите две седмици са като 800-те дни на Симеон Сакскобургготски, само че аз действам по-бързо, времената станаха по-динамични и хората забравят по-бързо" - издава тайните си за масово комуникационно поразяване президентът.

_____________

* Името на соц. мрежата си Тръмп избрал по псевдонима на агента от Аферата Уотъргейт - Дълбокото гърло, който издаде Никсън, че прави глупости и го докара до оставка. По същия начин и Тръмп непрекъснато разкрива пред света какви бръмбари жужат в главата на Първия човек в американската администрация днес, само че оставки няма да дава и от Белия дом ще излезе само като Цезар или Ким.