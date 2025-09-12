Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Тръмп с пореден ултиматум: до две седмици да сте депортирали русенските побойници!

Президентът на САЩ настойчиво съветва да не се губи време със съдебен процес, а направо да се стартира Възродителен процес и Малка Голяма екскурзия

11 Септ. 2025

ОБИЧАМ МИРИЗМАТА НА ФИТНЕС РАНО СУТРИН! 
Вбесен от атаката срещу държавността в България, Доналд Тръмп неочаквано удари едно рамо на българските власти и ги окуражи да действат бързо и решително, защото в противен случай България ще потъне в хаос по сръбски сценарий, да не казваме Непал, че там е още по-страшно. 
"Русенските лунатици, които посегнаха на ДЪРЖАВНОСТТА, да се депортират в рамките на две седмици и да се възстанови редът на Балканите! Две седмици!" - написа президентът на САЩ в собствената си социална мрежа Deep Throat Social.* 
Той не се интересува от факта, че младежите са родени в България - препоръчва вместо съдебен процес, да започне бърз и справедлив Възродителен процес, последван от Малка Голяма екскурзия за четиримата престъпници и техните семейства, които развалят дисциплината в образцово завладяната държава. Имаме утвърден исторически модел, няма нужда да ни учат!  
Въпреки суровите препоръки за твърда ръка и полувоенни действия, Тръмп не забравя и сантименталната част, защото службата е служба, но той си е дядо със своите чисто човешки емоции. 
"Аз и Мелания се молим за здравето на ОДМВР-шефа в Русе! - пише още Тръмп в Deep Throat Social. - Даже Мелания се моли малко екзалтирано, готова е да си дари бъбрека при нужда! Но и българските институции трябва да се защитават енергично, за да не стават глупости като в Сърбия и Непал! Искам от вас грейт джоб и тремендос уърк!" 
В края на посланието си Тръмп признава, че номерът с двете седмици е вид саундбайт - добре звучаща ефектна меме-фраза. 
"Моите две седмици са като 800-те дни на Симеон Сакскобургготски, само че аз действам по-бързо, времената станаха по-динамични и хората забравят по-бързо" - издава тайните си за масово комуникационно поразяване президентът. 
_____________
* Името на соц. мрежата си Тръмп избрал по псевдонима на агента от Аферата Уотъргейт - Дълбокото гърло, който издаде Никсън, че прави глупости и го докара до оставка. По същия начин и Тръмп непрекъснато разкрива пред света какви бръмбари жужат в главата на Първия човек в американската администрация днес, само че оставки няма да дава и от Белия дом ще излезе само като Цезар или Ким. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалщиви новини

Още новини по темата

Къдравата Сю: Шефе, скутът ти е брутален!

10 Септ. 2025

В опит да състави правдоподобна версия за Русе GPT се срина от претоварване
05 Септ. 2025

Митов: Култът към юмрука и коремните на Радев ни докараха до туй дередже!
04 Септ. 2025

Ватман мята пачки от кабината, връща доверието в професията
03 Септ. 2025

Съвсем нов обрат с GPS-а на Урсула - Песков се закле, че дори е помогнал за кацането
03 Септ. 2025

Теменужка прави Пътна карта за Дупката в бюджета
01 Септ. 2025

Адвокат и физкултурник бяха групово изнасилени от 14-годишна
30 Авг. 2025

Терминаторът от "Паркинги и гаражи" ще помага за въвеждане на еврото
27 Авг. 2025

ФИУ-ТУ-ТУУ - новото шоу на БНТ за пътна безопасност, интимен морал и християнство
26 Авг. 2025

Новото попълнение в Домовата книга обеща да публикува всички ценни инструкции
20 Авг. 2025

Путин се яви на кастинг за двойници, провали се - много бил стар
18 Авг. 2025

Тримата от Наглите са в Аляска - имали опит в преговорите
14 Авг. 2025

Джуконди искат оставката на Сарафов: Защо за нас няма зайчета????
14 Авг. 2025

Народен съд раздава евтино правосъдие, готви се и Народен Магнитски Акт
09 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар