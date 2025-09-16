Строги мерки! Който се подиграва на калинки със СОП, ще яде сопата

ПО ПРИМЕРА НА ТРЪМП

Делян Пеевски, който прилага на наша почва всички иновации в политиката на Тръмп, започна борба срещу езика на омразата и подигравките със свещени същества (крави, калинки, джуконди и други маймуни).

Както Тръмп вдигна мерника на всички, които не съблюдават приличие в траура по Чарли Кърк, така Пеевски започва репресии срещу безотговорното некултурно и обидно поведение в българското общество: който се подиграва на калинки със СОП, ще яде сопата!

СОП = специални образователни потребности.

Известно е, че в държавната администрация има безчислено количество калинки с най-различни образователни потребности. Вече забравената калинка ди тутти калинки - някогашната шефка на фонд "Земеделие" Калина Илиева, имаше фалшива диплома от германски институт и оттогава се наложи традицията на критично важни позиции да се назначават калинки с компромисна квалификация, но безупречна лоялност, което е най-важното.

След последните конституционни промени в Домовата книга за служебни премиери се вписват само калинки, за да може президентът да избира по списък от правилни червени пелеринки на черни точици.

При толкова голямо и стратегическо разпространение на калинките просто е ПРЕСТЪПНО обществото да ги малтретира с омраза, подигравки и посрамване. Това се отразява на работата им и качеството на живот поголовно.

"Недейте да срамувате калинките със СОП, осъзнайте колко е вредно това за държавата! - апелира Пеевски. - Никого не заплашвам, но предупреждавам, че повече няма да търпя подигравки с хората ми в МС, НС, прокуратурата, магистратурата, околосъдебната система, медиите, бизнеса, спорта и т.н. Имам калинки навсякъде, никой няма повече калинки от мен, все нови и нови преминават в моите мрежи на влияние. Ако не осъзнавате колко е безотговорно да се стресират всички тези калинки на ключови позиции, просто се научете да ги уважавате, за да нямате неприятности. Правя мониторинг на целия интернет, медиите и устройствата за комуникация, така че си слайте юзди на езика. Едно време имах един вестник "Монитор", знам как да мониторирам. А министър Митов ми е под специална закрила, никой да не е посмял да му се подиграва или да го сваля от поста, ще пукам бъбреци! Момчето ще се научи, дайте му шанс и ново начало" - разширява обхвата на обръщението си Пеевски, адресирайки го и към формалния премиер с формалния му партиен началник.

Пеевски напомня и още някои истини, които трябва да си държим в ума:

"Някои калинки тъкмо-тъкмо, аха-аха започнаха да се научават след 15-20 години в държавната администрация. И когато ги залее вълна от омраза, подигравки и шейминг, те се сриват и почват да правят глупости. Нека бъдем отговорни! Дайте си сметка, че тия калинки управляват милиарди публични средства. Всяка грешка при тях е щета с няколко нули за цялото общество, за хората! Хайде малко по-серозно" - чука едновременно на вратата на съвестта и на вратата на страха г-н Пеевски.