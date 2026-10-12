Покана за концерт

Сякаш че е прекалил със боба,
чу се от отвъдното гърмеж;
Йосиф Сталин се обърна в гроба,
вдигна се разсърденият леш.
Той отиде право в кабинета,
за да проведе политпросвета.
Той отиде сам да опердаши
слабия и глупав президент -
главатар на групичка апаши,
класово неправилен агент.
Със ботуш отвори си вратата
хвана президента за яката:
- Докога така ще пропиляваш
моето наследство, я кажи!
Докога ще злоупотребяваш
с моите триумфи и войни?
Как посмя със мен да се сравняваш
в боя на световната война?
И се правиш, че не проумяваш
колко несравнимо е това!
Словото ти без мускулатура
срам е за имперската култура!
Пет години някакъв Петлюра
плюе ти в лицето и кобура.
Вместо яки топки от стомана -
слаба пропаганда и подмяна.
Все едно с мустаците на мряна*
някой да ми бъде бодра смяна!
Като бях на твоите години
знайш ли колко хора бях избил?
Колко съм разплакал майки, стрини
чак до най-последния дебил!
Чак до най-последния писател,
селянин, бачкер, интелигент -
всеки бе доносник и предател,
в ужас до последния момент.
Пушекът в заводските комини -
даже той трепереше от страх...
И въобще, на твоите години
всичко бях направил.
И умрях!
А сега, без вопъл или стон,
тръгвай да те водя на Кобзон!
_________
* Рибата мряна на руски се нарича обыкновенный усач - обикновен мустаклия.
Лира и шмиргел
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Сякаш че е прекалил със боба,
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