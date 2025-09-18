Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Пеевски се извини: Sorry за соросоидната инконтиненция

Ще дойде ден с главно Д, не искам да ми сядат с пълни гащи в скута! - далновиден е Хомо Корпулентис

18 Септ. 2025
Pixabay

ЕДНА ГАЩА ВРЯВА И БЕЗУМСТВО

ДА ВЛЯЗАТ САНИТАРИТЕ
След края на работния ден, когато политическото и чревното напрежение спаднаха, човекът с главно Д - Делян Пеевски, закупи колосални количества бельо и санитарни материали, които дари безвъзмездно на опонентите си с пълни гащи. 
Той се разкая искрено, че е бил толкова страшен и ги е докарал до пълна и безусловна инконтиненция. 
"Sorry, guys! - извини се Пеевски, подражавайки на Доналд Тръмп. - Разбрах, че съм прекалил, разбрах, че стресирани от мен, сте свършили голямата работа, great job в гащите, тремендос и спектакюлар инконтиненция, направо инкорпуленция! Не съм искал така да става, в знак на добра воля ви пращам два тона бельо, стерилни кърпички, дезинфектанти, хирургически сапун, интимен душ-гел и още нещо! Знам, че ще дойде D-Day, денят с главно Д, когато пак ще ми седнете в скута и не искам това да става с пълни гащи!"
В порива си Хомо Корпулентис достига и ново ниво на човечност - той протяга десница и предлага да държи за ръката всеки, който сяда на белия трон да ражда биомаса в защитена среда. 
 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

В "Дружба" 2 стартира тримесечен курс по добродетели и смирение
17 Септ. 2025

Строги мерки! Който се подиграва на калинки със СОП, ще яде сопата
16 Септ. 2025

И прокурорските синове минават към "Ново начало"
15 Септ. 2025

Тръмп с пореден ултиматум: до две седмици да сте депортирали русенските побойници!

11 Септ. 2025

Къдравата Сю: Шефе, скутът ти е брутален!

10 Септ. 2025

В опит да състави правдоподобна версия за Русе GPT се срина от претоварване
05 Септ. 2025

Митов: Култът към юмрука и коремните на Радев ни докараха до туй дередже!
04 Септ. 2025

Ватман мята пачки от кабината, връща доверието в професията
03 Септ. 2025

Съвсем нов обрат с GPS-а на Урсула - Песков се закле, че дори е помогнал за кацането
03 Септ. 2025

Теменужка прави Пътна карта за Дупката в бюджета
01 Септ. 2025

Адвокат и физкултурник бяха групово изнасилени от 14-годишна
30 Авг. 2025

Терминаторът от "Паркинги и гаражи" ще помага за въвеждане на еврото
27 Авг. 2025

ФИУ-ТУ-ТУУ - новото шоу на БНТ за пътна безопасност, интимен морал и християнство
26 Авг. 2025

Новото попълнение в Домовата книга обеща да публикува всички ценни инструкции
20 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар