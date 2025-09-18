Пеевски се извини: Sorry за соросоидната инконтиненция

ЕДНА ГАЩА ВРЯВА И БЕЗУМСТВО

ДА ВЛЯЗАТ САНИТАРИТЕ

След края на работния ден, когато политическото и чревното напрежение спаднаха, човекът с главно Д - Делян Пеевски, закупи колосални количества бельо и санитарни материали, които дари безвъзмездно на опонентите си с пълни гащи.

Той се разкая искрено, че е бил толкова страшен и ги е докарал до пълна и безусловна инконтиненция.

"Sorry, guys! - извини се Пеевски, подражавайки на Доналд Тръмп. - Разбрах, че съм прекалил, разбрах, че стресирани от мен, сте свършили голямата работа, great job в гащите, тремендос и спектакюлар инконтиненция, направо инкорпуленция! Не съм искал така да става, в знак на добра воля ви пращам два тона бельо, стерилни кърпички, дезинфектанти, хирургически сапун, интимен душ-гел и още нещо! Знам, че ще дойде D-Day, денят с главно Д, когато пак ще ми седнете в скута и не искам това да става с пълни гащи!"

В порива си Хомо Корпулентис достига и ново ниво на човечност - той протяга десница и предлага да държи за ръката всеки, който сяда на белия трон да ражда биомаса в защитена среда.

