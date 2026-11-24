- Скъпи приятели, здравейте. Днес ни гостува политологът, академик хуманитар, доктор по приложна философия, преподавател в Института за изкуствен интелект в Черьомушки, Фьодор Василиевич Кармушкин (в московския квартал Черьомушки съществува Институт по експериментална физика, б.р.). Напомням ви, приятели, поставете лайк и споделете това видео в социалните мрежи, за да стигне до повече хора. И се абонирайте за нашия канал, ако още не сте го направили. Фьодор Василиевич, радвам се да ви видя.

- Здравейте.

- И така, днес бихме искали да обсъдим тема номер едно. Тема, която вече три дни ме слиза от първите страници на таблоидите. Напомням, че на 23 ноември от авторитетни източници излезе информацията, че Владимир Путин има рак. Държавния департамет на САЩ пусна по този случай комюнике, а специалният представител на НАТО в Европа обяви това събитие за ключов момент във войната, момент, който ще поредизвика дълга верига от последствия, касаещи целия свят. Дмитрий Песков нарече комюникето и заявлението от НАТО "русофобия по учебник". Фьодор Василиевич, какво мислите по този въпрос?

- Бих искал да разкажа на нашите слушатели едно приключение от моето детство. Веднъж късно вечерта се прибирах към вкъщи от Двореца на пионерите, там ходех на уроци по цигулка при проф. Скрябин. Ние тогава живеехме на крайбрежната улица на река Пряжка. Изведнъж пред очите ми в един вход се появи нещо розово, нещо като мърдащо тяло. Буквално дочух стон. Предпазливо се приближих. На стъпалата лежеше гола жена, изумително красива. Не можех да откъсна очи от едва различимата в полутъмата гледка. Никога дотогава не бях виждал голо женско тяло. Тя лежеше на палто, от облеклото ѝ бяха останали само чорапите и един ботуш. Но аз не забелязвах абсолютно нищо друго освен голотата ѝ. Не знам колко време мина, докато се съвзема, стори ми се цяла вечност. Но в един момент внезапно си помислих, че тя е станала жертва на изнасилване и аз трябва някак да ѝ помогна. Под влиянието на страхотно вълнение, аз се приближих. Тя сякаш отрони някаква дума, но не можех да чуя каква именно. Наведох се към нея и рязко ме лъхна на алкохол и скъп парфюм. Жената с усилие надигна главата си, отвори очи, при което бавно и отчетливо произнесе: Насрах се! И страховито се захили. Изпуснах цигулката и търтих да бягам като пришпорен.

- Действително, удивителна история. Още веднъж ви напомням, приятели, поставете лайк, споделете това видео, за да стигне до повече хора и се абонирайте за нашия канал, ако още не сте го направили.

- Разбирате ли? Изпуснах оригинална цигулка от Гуарнери! Три квартала по-нататък съобразих какво съм направил и се втурнах наобратно. Но на стълбите пред оня вход вече ги нямаше ни жената, ни инструмента. Прибрах се у дома без цигулката, баща ми ме преби и ми счупи двете ръце. Оттогава не съм докосвал цигулка.

- Ужасна история.

- Разбирате ли, тук е същото. Заради този рак, струва ми се, ние пропускаме нещо много по-важно, много по-значително. Ракът е за отклоняване на вниманието, симулакрум, а главното е това, което не виждаме. То остава отвъд хоризонта на събитията, а какво е то, засега не знаем. И докато ние търсим това главното (за да не го намерим, разбира се, никога), когато се върнем обратно, вече и ракът няма да е там.

- Но какво е всичко това.

- Струва ми се, че е заговор на службите.

- Не думайте!

- Да, службите са решили да премахнат Путин, но някой им пречи.

- Кой конкретно?

- Мисля, че масоните.

- Масоните?

- И по-точно илюминатите. Те засега нямат намерение да се откажат от фигурата на Путин.

- Защо?

- Разбирате ли, в геополитиката има такова правило: не изтървай пешката, която е тръгнала да става царица. Ако не съществуваше Хитлер, казвал Чърчил, трябваше да го измислим. Така и тук.

- Как мислите, Фьодор Василиевич, какво ще стане с рублата?

- Рублата ще претърпи силна корекция, която ще наблюдаваме още през март месец.

- Много ви благодаря за тази беседа, за съжаление, време е да приключваме. Напомням ви, приятели, на гости ни беше Фьодор Василиевч Кармушкин, доктор на науките, академик, преподавател в Института за изкуствен интелект в Черьомушки. Поставете лайк, споделете това видео, за да стигне до повече хора и се абонирайте, ако вече не сте го сторили...