Загиналите в Тернопол са вече 32-ма

Днес, 06:54
Ракетата разруши няколко етажа на жилищния блок. Много хора загинаха на място
До 32-ма е нараснал броят на загиналите в Тернопол в резултат на руската атака. Шест от тях са деца, съобщи началникът на регионалната полиция. Седем се водят все още безследно изчезнали. 

94 души са ранени. „Към 03:00 ч. на 22 ноември, на мястото на разчистване на отломките след вражеския удар в Тернопол, спасителите откриха тялото на още една жена. Броят на загиналите нарасна до 32 души, сред тях — 6 деца. Ранени са 94 души, от които 18 деца. Аварийно-спасителните дейности продължават без прекъсване“, съобщи шефът на полицията. 

През нощта срещу 19 ноември руските военни атакуваха западните области на Украйна. В Тернопол под ударите попаднаха две жилищни многоетажни сгради. Едната бе директно уцелена с крилата ракета. Разчистването на развалините продължава и в момента. 

Това бе най-смъртоносната руска атака от 2 месеца насам. 

