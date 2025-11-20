Медия без
26 загинали и 22-ма души в неизвестност след руския удар в Тернопол

Днес, 10:51
Разрушеният жилищен блок
Разрушеният жилищен блок

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че 22-ма души все още са в неизвестност в западния град Тернопол, ден след като руски удар там отне живота на 26 души, включително три деца.

„Цяла нощ нашите спасители работиха в Тернопол, а операциите по търсене и спасяване все още продължават. 22 души все още са в неизвестност“, написа Зеленски в "Телеграм", добавяйки, че в града са разположени над 200 спасители от няколко региона. 

Заради тежките разрушения на някои места развалините могат да бъдат разчиствани само на ръка, което затруднява издирването.

Вчера стана известно за 26 загинали в Тернопол, включително три деца. Ранените са над 100. Това се случи, когато руска крилата ракета удари директно многоетажен блок и разруши над 5 етажа. 

