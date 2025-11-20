26 загинали и 22-ма души в неизвестност след руския удар в Тернопол

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че 22-ма души все още са в неизвестност в западния град Тернопол, ден след като руски удар там отне живота на 26 души, включително три деца.

„Цяла нощ нашите спасители работиха в Тернопол, а операциите по търсене и спасяване все още продължават. 22 души все още са в неизвестност“, написа Зеленски в "Телеграм", добавяйки, че в града са разположени над 200 спасители от няколко региона.

💔 In Ternopil, 22 people are still missing after the Russian terrorist attack — rescue teams continue clearing the rubble



Rescuers are still working through the debris at the site of yesterday’s Russian missile strike. The fate of 22 people remains unknown — there is still hope… pic.twitter.com/8yMmod819a — NEXTA (@nexta_tv) 20 ноември 2025 г.

Заради тежките разрушения на някои места развалините могат да бъдат разчиствани само на ръка, което затруднява издирването.

Вчера стана известно за 26 загинали в Тернопол, включително три деца. Ранените са над 100. Това се случи, когато руска крилата ракета удари директно многоетажен блок и разруши над 5 етажа.