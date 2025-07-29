Спортът по телевизията - 30 юли

БНТ 3
05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг, Марк Уилямс - Али Картър
16:15 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", V етап
Макс спорт 2
10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - Куба
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Бразилия - Китай
БНТ 1 / БНТ 3
14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали
Евроспорт 2
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг, Рони О`Съливан - Бари Хоукинс
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Андрей Рубльов - Юго Гастон
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Адриан Манарино - Бен Шелтън
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Габриел Диало - Матео Джиганте
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Стефанос Циципас - Кристофър О`Конъл
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Фабиан Марожан - Феликс Оже-Алиасим
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Роберто Карбайес Баена - Тейлър Фриц
Диема спорт
20:30 Футбол: Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Лудогорец" - "Риека"