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Спортът по телевизията - 30 юли

Днес, 03:03

БНТ 3

05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг, Марк Уилямс - Али Картър
16:15 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", V етап

Макс спорт 2

10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - Куба
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Бразилия - Китай

БНТ 1 / БНТ 3

14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали

Евроспорт 2

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг, Рони О`Съливан - Бари Хоукинс

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Андрей Рубльов - Юго Гастон
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Адриан Манарино - Бен Шелтън
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Габриел Диало - Матео Джиганте
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Стефанос Циципас - Кристофър О`Конъл
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Фабиан Марожан - Феликс Оже-Алиасим
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Роберто Карбайес Баена - Тейлър Фриц

Диема спорт

20:30 Футбол: Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Лудогорец" - "Риека"

 

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