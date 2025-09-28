Медия без
Спортът по телевизията - 30 септември

Днес, 06:06

Макс спорт 1

09:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал, Яник Синер - Алекс де Минор
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал, Лърнър Тиен - Даниил Медведев
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Барселона"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Олимпиакос"

Евроспорт 1

09:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, III етап

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, финал, Карлос Алкарас - Тейлър Фриц
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Кайрат" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Ливърпул"

Диема спорт 3

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Санфрече Хирошима" - "Шанхай Порт" 
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду" - "Гангуон"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Сад" - "Ал Шарджа"

Нова спорт

13:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сеул" - "Бурирам Юнайтед"
15:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор" - "Мачида Зелвия"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Сепахан" - "Мохун Баган"
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Итихад" - "Шабаб Ал Ахли"

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, I етап

Макс спорт 2

17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Челси" - "Бенфика"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Улм"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Пафос" - "Байерн" (Мюнхен)

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Левски"

Евроспорт 2

19:45 Спидуей: Купа на нациите, Торун, 1/2-финал

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Аталанта" - "Брюж"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Челси" - "Бенфика"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Дарби Каунти" - "Чарлтън"

 

