ПЪРВА ЛИГА, XIII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 07:07

24 октомври (петък)

"Монтана" - "Арда"  15:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Пд)  17:30 ч.
(по Диема спорт)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Локомотив" (Пд)  20:00 ч.
(по Диема спорт)
 
25 октомври (събота)

"Ботев" (Вр) - "Септември" (Сф)  13:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Славия" - "Черно море"  15:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Левски" - "Добруджа" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
 
26 октомври (неделя)

ЦСКА - "Берое"  17:15 ч.
(по Диема спорт)
 
27 октомври (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Лудогорец"  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
12
9
2
1
22:7
29
 2. "ЦСКА 1948"
12
8
2
2
20:10
26
 3. "Лудогорец" 
11
6
5
0
18:4
23
 4. "Локо" (Пд)
12
6
5
1
15:11
23
 5. "Черно море"
12
6
4
2
19:10
22
 6. "Берое"
11
3
5
3
12:15
14
 7. "Ботев" (Вр)
12
3
5
4
10:12
14
 8.  "Спартак 1918" (Вн)
12
2
7
3
13:13
13
 9. ЦСКА
12
2
7
3
10:10
13
10. "Локо 1929" (Сф)
12
2
6
4
10:11
12
11. "Арда"
12
3
3
6
11:13
12
12. "Монтана"
12
3
3
6
9:20
12
13. "Славия"
12
2
5
5
13:18
11
14. "Ботев" (Пд)
12
3
2
7
12:19
11
15. "Септември"
12
3
2
7
13:24
11
16. "Добруджа"
12
2
1
9
8:18
7
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола:  Алберто Салидо ("Берое"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бертран Фурие ("Септември");

6 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

5 гола: Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр) и Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Йоанис Питас (ЦСКА); 

3 гола: Филип Еджике ("Монтана"), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Берна Коуто и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски");

2 гола: Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов ("Левски"), Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин, Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Радослав Цонев, Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Лукас Риан, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

