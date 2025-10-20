ПЪРВА ЛИГА, XIII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

24 октомври (петък)

"Монтана" - "Арда" 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Пд) 17:30 ч.

(по Диема спорт)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Локомотив" (Пд) 20:00 ч.

(по Диема спорт)



25 октомври (събота)

"Ботев" (Вр) - "Септември" (Сф) 13:00 ч.

(по Диема спорт)



"Славия" - "Черно море" 15:30 ч.

(по Диема спорт)



"Левски" - "Добруджа" 18:00 ч.

(по Диема спорт)



26 октомври (неделя)

ЦСКА - "Берое" 17:15 ч.

(по Диема спорт)



27 октомври (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Лудогорец" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 12 9 2 1 22:7 29 2. "ЦСКА 1948" 12 8 2 2 20:10 26 3. "Лудогорец" 11 6 5 0 18:4 23 4. "Локо" (Пд) 12 6 5 1 15:11 23 5. "Черно море" 12 6 4 2 19:10 22 6. "Берое" 11 3 5 3 12:15 14 7. "Ботев" (Вр) 12 3 5 4 10:12 14 8. "Спартак 1918" (Вн) 12 2 7 3 13:13 13 9. ЦСКА 12 2 7 3 10:10 13 10. "Локо 1929" (Сф) 12 2 6 4 10:11 12 11. "Арда" 12 3 3 6 11:13 12 12. "Монтана" 12 3 3 6 9:20 12 13. "Славия" 12 2 5 5 13:18 11 14. "Ботев" (Пд) 12 3 2 7 12:19 11 15. "Септември" 12 3 2 7 13:24 11 16. "Добруджа" 12 2 1 9 8:18 7 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бертран Фурие ("Септември");

6 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

5 гола: Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр) и Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Йоанис Питас (ЦСКА);

3 гола: Филип Еджике ("Монтана"), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Берна Коуто и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски");

2 гола: Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов ("Левски"), Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин, Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Радослав Цонев, Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Лукас Риан, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).