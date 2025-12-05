ПЪРВА ЛИГА, XIХ КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

6 декември (събота)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Пд) 12:30 ч.

(по Диема спорт)

"Локомотив" (Пд) - "Арда" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Черно море" - ЦСКА 17:30 ч.

(по Диема спорт)

7 декември (неделя)

"Берое" - "Септември" (Сф) 14:30 ч.

(по Диема спорт)

"Спартак 1918" (Вн) - "Левски" 17:00 ч.

(по Диема спорт)

8 декември (понеделник)

"ЦСКА 1948" - "Добруджа" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Лудогорец" - "Славия" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

9 декември (вторник)

"Ботев" (Вр) - "Монтана" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 18 13 2 3 40:11 41 2. "ЦСКА 1948" 18 11 3 4 31:20 36 3. "Лудогорец" 17 9 6 2 30:12 33 4. ЦСКА 18 8 7 3 27:14 31 5. "Черно море" 18 8 6 4 23:14 30 6. "Локо" (Пд) 18 7 8 3 20:20 29 7. "Славия" 18 7 6 5 22:20 27 8. "Ботев" (Вр) 18 6 6 6 15:16 24 9. "Локо 1929" (Сф) 18 5 8 5 18:16 23 10. "Арда" 18 5 6 7 18:19 21 11. "Ботев" (Пд) 18 6 3 9 23:26 21 12. "Спартак 1918" (Вн) 18 3 8 7 17:27 17 13. "Берое" 17 3 6 8 16:28 15 14. "Монтана" 18 3 5 10 14:33 14 15. "Септември" 18 4 2 12 19:41 13 16. "Добруджа" 18 3 2 13 13:29 11 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември");

9 гола: Алберто Салидо ("Берое");

8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Евертон Бала и Марин Петков ("Левски");

6 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Борис Димитров ("Монтана"), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов и Майкон ("Левски"), Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Томаш Силва ("Добруджа"), Кристиян Балов и Исак Соле ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Хосе Мартинес, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Квадво Дуа, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

