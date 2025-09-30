ПЪРВА ЛИГА, XI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

3 октомври (петък)

"Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) 17:30 ч.

(по Диема спорт)



"Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) 19:45 ч.

(по Диема спорт)

4 октомври (събота)

"ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Вн) 15:15 ч.

(по Диема спорт)



"Монтана" - "Черно море" 17:45 ч.

(по Диема спорт)



"Левски" - "Берое" 20:15 ч.

(по Диема спорт)



5 октомври (неделя)

"Добруджа" - "Арда" 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Вр) - "Ботев" (Пд) 17:30 ч.

(по Диема спорт)



ЦСКА - "Лудогорец" 20:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 10 7 2 1 16:5 23 2. "ЦСКА 1948" 10 7 1 2 18:9 22 3. "Лудогорец" 9 6 3 0 17:3 21 4. "Локо" (Пд) 10 5 4 1 10:9 19 5. "Черно море" 10 5 4 1 15:6 19 6. "Ботев" (Вр) 10 3 5 2 9:7 14 7. "Берое" 9 3 4 2 10:11 13 8. "Локо 1929" (Сф) 10 2 6 2 10:8 12 9. "Спартак 1918" (Вн) 10 2 5 3 11:11 11 10. "Монтана" 10 3 2 5 7:16 11 11. "Арда" 10 2 3 5 9:12 9 12. ЦСКА 10 1 6 3 9:10 9 13. "Ботев" (Пд) 10 2 1 7 9:17 7 14. "Добруджа" 10 2 1 7 8:15 7 15. "Септември" 10 2 1 7 10:22 7 16. "Славия" 10 1 4 5 10:17 7 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

7 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

6 гола: Алберто Салидо ("Берое");

5 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Марин Петков ("Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд);

2 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов и Борислав Рупанов ("Левски"), Оливие Вердон, Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Живко Атанасов, Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Хуан Переа, Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).