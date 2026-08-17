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ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 08:06

21 август (петък)

"Черно море" - "Дунав"  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
22 август (събота)

"Лудогорец" - "Славия"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Левски" - "Спартак 1918" (Вн)  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
23 август (неделя)

"Септември" (Сф) - "ЦСКА 1948"  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
24 август (понеделник)

"Ботев" (Вр) - "Ботев" (Пд)  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив" (Пд) - "Арда"  21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Лудогорец"
5
5
0
0
10:3
15
 2.   ЦСКА
5
4
1
0
13:3
13
 3.  "ЦСКА 1948"
5
4
1
0
13:6
13
 4.  "Левски"
4
4
0
0
9:2
12
 5.  "Арда"
5
3
1
1
8:4
10
 6.  "Ботев" (Пд)
5
2
1
2
7:8
7
 7.  "Спартак 1918" (Вн)
5
2
1
2
8:6
7
 8.  "Славия"
4
1
2
1
4:2
5
 9.  "Септември"
5
1
1
3
3:9
4
10. "Дунав"
5
1
0
4
4:9
3
11. "Локо" (Пд)
5
1
0
4
3:7
3
12. "Локо 1929" (Сф)
5
0
2
3
5:10
2
13. "Черно море"
5
0
1
4
4:12
1
14. "Ботев" (Вр)
5
0
1
4
3:13
1
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Жоел Зварц (ЦСКА);

3 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

2 гола: Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов, Денислав Минчев, Александър Валиньо и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Кауе Карузо, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец".

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