ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

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21 август (петък)

"Черно море" - "Дунав" 21:15 ч.

(по Диема спорт)



22 август (събота)

"Лудогорец" - "Славия" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Левски" - "Спартак 1918" (Вн) 21:15 ч.

(по Диема спорт)



23 август (неделя)

"Септември" (Сф) - "ЦСКА 1948" 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА 21:15 ч.

(по Диема спорт)



24 август (понеделник)

"Ботев" (Вр) - "Ботев" (Пд) 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив" (Пд) - "Арда" 21:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Лудогорец" 5 5 0 0 10:3 15 2. ЦСКА 5 4 1 0 13:3 13 3. "ЦСКА 1948" 5 4 1 0 13:6 13 4. "Левски" 4 4 0 0 9:2 12 5. "Арда" 5 3 1 1 8:4 10 6. "Ботев" (Пд) 5 2 1 2 7:8 7 7. "Спартак 1918" (Вн) 5 2 1 2 8:6 7 8. "Славия" 4 1 2 1 4:2 5 9. "Септември" 5 1 1 3 3:9 4 10. "Дунав" 5 1 0 4 4:9 3 11. "Локо" (Пд) 5 1 0 4 3:7 3 12. "Локо 1929" (Сф) 5 0 2 3 5:10 2 13. "Черно море" 5 0 1 4 4:12 1 14. "Ботев" (Вр) 5 0 1 4 3:13 1 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Жоел Зварц (ЦСКА);

3 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

2 гола: Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов, Денислав Минчев, Александър Валиньо и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Кауе Карузо, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец".