ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

21 август (петък)
"Черно море" - "Дунав" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
22 август (събота)
"Лудогорец" - "Славия" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "Спартак 1918" (Вн) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
23 август (неделя)
"Септември" (Сф) - "ЦСКА 1948" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив 1929" (Сф) - ЦСКА 21:15 ч.
(по Диема спорт)
24 август (понеделник)
"Ботев" (Вр) - "Ботев" (Пд) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив" (Пд) - "Арда" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Лудогорец"
|
5
|
5
|
0
|
0
|
10:3
|
15
|
2. ЦСКА
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13:3
|
13
|
3. "ЦСКА 1948"
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13:6
|
13
|
4. "Левски"
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9:2
|
12
|
5. "Арда"
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8:4
|
10
|
6. "Ботев" (Пд)
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7:8
|
7
|
7. "Спартак 1918" (Вн)
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8:6
|
7
|
8. "Славия"
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4:2
|
5
|
9. "Септември"
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3:9
|
4
|
10. "Дунав"
|
5
|
1
|
0
|
4
|
4:9
|
3
|
11. "Локо" (Пд)
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3:7
|
3
|
12. "Локо 1929" (Сф)
|
5
|
0
|
2
|
3
|
5:10
|
2
|
13. "Черно море"
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4:12
|
1
|
14. "Ботев" (Вр)
|
5
|
0
|
1
|
4
|
3:13
|
1
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Жоел Зварц (ЦСКА);
3 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);
2 гола: Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");
1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов, Денислав Минчев, Александър Валиньо и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Кауе Карузо, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец".