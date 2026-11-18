20 ноември (петък)
"Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) 18:00 ч.
(по Диема спорт)
21 ноември (събота)
"Славия" - "Арда" 14:45 ч.
(по Диема спорт)
"Спартак 1918" (Вн) - "Черно море" 17:15 ч.
(по Диема спорт)
22 ноември (неделя)
"Ботев" (Вр) - "ЦСКА 1948" 13:00 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "Локомотив 1929" (Сф) 15:30 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Пд) - ЦСКА 18:00 ч.
(по Диема спорт)
23 ноември (понеделник)
"Лудогорец" - "Дунав" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. ЦСКА
|
14
|
10
|
4
|
0
|
32:9
|
34
|
2. "Левски"
|
13
|
10
|
2
|
1
|
25:8
|
32
|
3. "Лудогорец"
|
13
|
9
|
3
|
1
|
26:11
|
30
|
4. "ЦСКА 1948"
|
14
|
9
|
2
|
3
|
33:16
|
29
|
5. "Ботев" (Пд)
|
14
|
7
|
2
|
5
|
23:21
|
23
|
6. "Арда"
|
14
|
6
|
3
|
5
|
20:22
|
21
|
7. "Спартак 1918" (Вн)
|
14
|
4
|
4
|
6
|
15:25
|
16
|
8. "Славия"
|
14
|
2
|
8
|
4
|
9:9
|
14
|
9. "Черно море"
|
14
|
3
|
4
|
7
|
14:22
|
13
|
10. "Дунав"
|
14
|
3
|
3
|
8
|
16:23
|
12
|
11. "Локо" (Пд)
|
14
|
3
|
3
|
8
|
8:18
|
12
|
12. "Септември"
|
14
|
3
|
2
|
9
|
12:25
|
11
|
13. "Ботев" (Вр)
|
14
|
2
|
4
|
8
|
11:24
|
10
|
14. "Локо 1929" (Сф)
|
14
|
1
|
6
|
7
|
15:26
|
9
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);
7 гола: Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Йоанис Питас (ЦСКА);
6 гола: Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Ивайло Чочев ("Лудогорец");
5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");
4 гола: Самуел Калу и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Леандро Годой (ЦСКА), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), , Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");
3 гола: Георги Лазаров и Селсо Сидней ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети и Андре Либерал ("Септември"), Димитър Костадинов и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа ("Левски"), Антонио Вутов и Светослав Ковачев ("Арда"), Георги Русев ("ЦСКА 1948");
2 гола: Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Мауро Родригес, Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев, Джордан Сейнт-Луис и Ибрахим Кейта ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан, Чидера Окох и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков, Мартин Смоленски и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд);
1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов, Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку, Борид Иванов и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Бенаиса Бенамар, Петър Витанов, Моатаз Земземи, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Мустафа Сангаре, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд, Александър Джамов и Педро Ферейра ("Септември"), Мартин Паскалев, Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов, Дерик и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Иван Йорданов, Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара и Ехидже Укаки ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Димитър Мрънков ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов, Макс Ебонг, Жан-Филип Гбамен и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Хосе Гайегос, Сейни Санянг, Касим Аджи ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф), Лаша Двали ("ЦСКА 1948") - за "Спартак 1918" (Вн).