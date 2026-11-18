20 ноември (петък)

"Септември" (Сф) - "Локомотив" (Пд) 18:00 ч.

(по Диема спорт)

21 ноември (събота)

"Славия" - "Арда" 14:45 ч.

(по Диема спорт)

"Спартак 1918" (Вн) - "Черно море" 17:15 ч.

(по Диема спорт)

22 ноември (неделя)

"Ботев" (Вр) - "ЦСКА 1948" 13:00 ч.

(по Диема спорт)

"Левски" - "Локомотив 1929" (Сф) 15:30 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Пд) - ЦСКА 18:00 ч.

(по Диема спорт)

23 ноември (понеделник)

"Лудогорец" - "Дунав" 18:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. ЦСКА 14 10 4 0 32:9 34 2. "Левски" 13 10 2 1 25:8 32 3. "Лудогорец" 13 9 3 1 26:11 30 4. "ЦСКА 1948" 14 9 2 3 33:16 29 5. "Ботев" (Пд) 14 7 2 5 23:21 23 6. "Арда" 14 6 3 5 20:22 21 7. "Спартак 1918" (Вн) 14 4 4 6 15:25 16 8. "Славия" 14 2 8 4 9:9 14 9. "Черно море" 14 3 4 7 14:22 13 10. "Дунав" 14 3 3 8 16:23 12 11. "Локо" (Пд) 14 3 3 8 8:18 12 12. "Септември" 14 3 2 9 12:25 11 13. "Ботев" (Вр) 14 2 4 8 11:24 10 14. "Локо 1929" (Сф) 14 1 6 7 15:26 9 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

7 гола: Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

4 гола: Самуел Калу и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Леандро Годой (ЦСКА), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), , Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Георги Лазаров и Селсо Сидней ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети и Андре Либерал ("Септември"), Димитър Костадинов и Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа ("Левски"), Антонио Вутов и Светослав Ковачев ("Арда"), Георги Русев ("ЦСКА 1948");

2 гола: Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов ("Черно море"), Мауро Родригес, Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев, Джордан Сейнт-Луис и Ибрахим Кейта ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан, Чидера Окох и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков, Мартин Смоленски и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд);

1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов, Квадво Дуа и Петър Станич ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку, Борид Иванов и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Бенаиса Бенамар, Петър Витанов, Моатаз Земземи, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Мустафа Сангаре, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд, Александър Джамов и Педро Ферейра ("Септември"), Мартин Паскалев, Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов, Дерик и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Иван Йорданов, Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара и Ехидже Укаки ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Димитър Мрънков ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов, Макс Ебонг, Жан-Филип Гбамен и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Хосе Гайегос, Сейни Санянг, Касим Аджи ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф), Лаша Двали ("ЦСКА 1948") - за "Спартак 1918" (Вн).