ПЪРВА ЛИГА, ХII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

23 октомври (петък)

"ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пд) 19:00 ч.

(по Диема спорт)



24 октомври (събота)

"Дунав" - "Спартак 1918" (Вн) 14:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Вр) 16:30 ч.

(по Диема спорт)



26 октомври (понеделник)

"Локомотив" (Пд) - "Славия" 17:00 ч.

(по Диема спорт)



ЦСКА - "Лудогорец" 19:30 ч.

(по Диема спорт)

27 октомври (вторник)

"Черно море" - "Септември" (Сф) 17:00 ч.

(по Диема спорт)



"Арда" - "Левски" 19:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 10 9 1 0 23:4 28 2. ЦСКА 11 8 3 0 27:9 27 3. "Лудогорец" 10 8 2 0 21:7 26 4. "ЦСКА 1948" 11 7 1 3 21:13 22 5. "Ботев" (Пд) 11 6 1 4 17:14 19 6. "Арда" 11 5 2 4 15:17 17 7. "Спартак 1918" 11 3 4 4 11:15 13 8. "Славия" 11 2 5 4 9:9 11 9. "Ботев" (Вр) 11 2 3 6 9:20 9 10. "Дунав" 11 2 2 7 13:21 8 11. "Локо" (Пд) 11 2 2 7 6:14 8 12. "Локо 1929" (Сф) 11 1 5 5 12:19 8 13. "Септември" 11 2 2 7 10:21 8 14. "Черно море" 11 1 3 7 11:22 6 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

6 гола: Руан Круз ("Лудогорец"), Йоанис Питас (ЦСКА), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Атанас Илиев, Елиас Франко и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Ерар Францети ("Септември"), Александър Валиньо ("Дунав"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа ("Левски"), Самуел Калу ("Ботев", Пд), Антонио Вутов ("Арда");

2 гола: Андре Либерал ("Септември"), Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Селсо Сидней и Георги Лазаров ("Черно море"), Алберто Салидо и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев, Радослав Апостолов и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Георги Русев, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Моамед Медфаи, Георги Минчев, Николас Пенев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф).