ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

10 октомври (събота)

"Ботев" (Вр) - "Спартак 1918" (Вн) 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив 1929" (Сф) - "Локомотив" (Пд) 17:30 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Пд) - "Славия" 20:00 ч.

(по Диема спорт)



11 октомври (неделя)

"Септември" (Сф) - "Дунав" 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Черно море" - "Левски" 17:30 ч.

(по Диема спорт)



"ЦСКА 1948" - ЦСКА 20:00 ч.

(по Диема спорт)



12 октомври (понеделник)

"Лудогорец" - "Арда" 20:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 9 8 1 0 21:4 25 2. ЦСКА 10 7 3 0 24:7 24 3. "Лудогорец" 9 7 2 0 16:7 23 4. "ЦСКА 1948" 10 7 1 2 19:10 22 5. "Арда" 10 5 2 3 15:12 17 6. "Ботев" (Пд) 10 5 1 4 16:14 16 7. "Славия" 10 2 5 3 9:8 11 8. "Спартак 1918" 10 2 4 4 10:15 10 9. "Ботев" (Вр) 10 2 3 5 9:19 9 10. "Септември" 10 2 2 6 8:18 8 11. "Локо 1929" (Сф) 10 1 4 5 11:18 7 12. "Локо" (Пд) 10 2 1 7 5:13 7 13. "Черно море" 10 1 3 6 11:20 6 14. "Дунав" 10 1 2 7 10:19 5 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

6 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Йоанис Питас (ЦСКА), Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз и Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Бирсент Карагерен ("Арда"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс ("Левски");

3 гола: Александър Валиньо ("Дунав"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Леандро Годой (ЦСКА), Хуан Переа и Рейналдо ("Левски"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Самуел Калу ("Ботев", Пд), Антонио Вутов ("Арда");

2 гола: Ерар Францети ("Септември"), Стефано Сенси (ЦСКА), Селсо Сидней и Георги Лазаров ("Черно море"), Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Радослав Апостолов и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Бубакар Ан, Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Георги Русев, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Алберто Салидо ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Раян Лейтен, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф).