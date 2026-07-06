Неймар и нови двама треньори се сбогуваха след Мондиал 2026

Една от големите звезди в бразилския футбол - Неймар, сложи край на кариерата си в националния отбор след снощното злощастно отпадане от Мондиал 2026. Това стана след загубата с 1:2 от Норвегия в 1/8-финален мач. Попадението за "селесао" бе именно на Неймар, който влезе като резерва в 67-ата минута. Така той записа общо 130 мача и 80 гола на сметката си в националния тим.

"Опитах се, опитах се. Сега всичко свърши. Започнах тук, приключих тук", заяви Неймар, припомняйки, че дебютира за Бразилия през 2010 г. именно на стадиона в Ню Джърси в контрола срещу САЩ.

Самото му присъствие на Мондиал 2026 бе доста дискутирано, тъй като 34-годишният нападател имаше редица контузии преди турнира. Той така и не записа нито един мач като титуляр и влезе два пъти като резерва - при 3:0 над Шотландия и при загубата от Норвегия.

През тези 16 години с отбора на "селесао" Неймар не успя да спечели нито световната титла, нито Копа Америка. Единственият му трофей с мъжкия национален отбор бе Купата на конфедерациите през 2023 г. Той спечели и златен медал на олимпийските игри през 2016 г. в Рио де Жанейро, но като част от олимпийския отбор до 23 години.

Поредни двама треньори пък се разделиха с постовете си след отпадането на отборите им от Мондиал 2026. Футболната асоциация на Йордания обяви напускането на Джамал Селами, след като тимът загуби и трите си мача в група J (1:3 от Австрия, 1:2 от Алжир и 1:3 от Аржентина), като остана на последното място.

"С приключването на вашето пътуване с националния отбор на Йордания, ви благодарим за усилията и изключителна отдаденост, както и за вашия принос за постигането на историческия етап - класиране на нашия национален отбор за световното първенство. Пътуването ви с тима беше наистина изключително и винаги ще останете ценен син на Йордания заради всеотдайността, професионализма и лидерството, които донесохте на отбора", заяви президентът на Йорданската футболна асоциация принц Али бин Ал Хюсеин.

Мароканецът Джамал Селами беше назначен за треньор на Йордания през юни 2024 г. и изведе тима до финала за Арабската купа през 2025 г., където загуби с 2:3 след продължения именно от Мароко. След класирането на отбора за Мондиал 2026 той получи йорданско гражданство в знак на признание за постиженията си.

Селекционерът на Мексико Хавиер Агире също обяви, че се оттегля от поста си след загубата с 2:3 от Англия. "Бих искал да се сбогувам с моя народ с победа. Това боли. Опитахме се. Тръгвам си с много гордост. Тези играчи ме направиха много щастлив. Възстановихме чувството за принадлежност и идентичността на този отбор", заяви 67-годишният Агире. Той посочи, че най-достойният, който може да го замени, е неговият досегашен асистент Рафаел Маркес, бивш капитан на Мексико, играл през кариерата си за "Барселона", "Монако" и др.

Преди това напуснаха още няколко селекционери - Тунис смени Сабри Ламуши по време на турнира, а след отпадането се раздели и със заместника му Ерве Ренар, освободен бе треньорът на Алжир Владимир Петкович, а също така напуснаха Юлиян Нагелсман (Германия), Роналд Куман (Нидерландия), Марсело Биелса (Уругвай), Себастиан Бекасесе (Еквадор), Стив Кларк (Шотландия) и Хон Мюн-бо (Южна Корея).