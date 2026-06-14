МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 4, РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

НЕДЕЛЯ, 14 ЮНИ
ГРУПА Е
ГЕРМАНИЯ - КЮРАСАО 7:1
(Нмеча 6, Шлотербек 38, Хаверц 45+5-д, 88, Мусиала 47, Браун 68, Ундав 78; Комененсия 21)
КОТ Д'ИВОАР - ЕКВАДОР 15.VI, 02:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
КЛАСИРАНЕ
ГРУПА F
НИДЕРЛАНДИЯ - ЯПОНИЯ 2:2
(Ван Дайк 50, Съмървил 64; Накамура 57, Камада 89)
ШВЕЦИЯ - ТУНИС 15.VI, 05:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
КЛАСИРАНЕ
ГОЛМАЙСТОРИ
2 гола: Фоларин Балогун (САЩ), Кай Хаверц (Германия);
1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Дениз Ундав (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония);
Автогол: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ.