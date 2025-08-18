Медия без
Илиан Илиев повика в националния тим изгонен от ЦСКА

Капитанът Кирил Десподов е включен за мачовете с Испания и Грузия, но не и Филип Кръстев

Днес, 14:29
Иван Дюлгеров е сред любимците на Илиан Илиев и повиквателната за мачовете с Испания и Грузия го доказа.
Иван Дюлгеров е сред любимците на Илиан Илиев и повиквателната за мачовете с Испания и Грузия го доказа.

Напусналият със скандал ЦСКА през юни вратар Иван Дюлгеров бе върнат в националния отбор. Тогава той премина в молдовския "Шериф", след като бе обвинен от фенове на "червените", че е изнасял сведения в полза на "Черно море" (б.ред. - където треньор е Илиан Илиев, същевременно селекционер на националния отбор). Дюлгеров категорично отрече да е виновен. Последвалите 11 мача за "Шериф", в които той допусна общо 18 гола, явно са убедили Илиев и екипа му, че вратарят отново е във форма да бъде повикан в националния отбор. Така той попадна в групата за първите две квалификации за Мондиал 2026 - домакинството срещу европейския шампион Испания на 4 септември на ст. "Васил Левски" и гостуването срещу Грузия на 7 септември в Тбилиси.

В състава се завръща и капитанът Кирил Десподов, който не е играл за България от март заради контузия. Дори в един момент Илиан Илиев изрази съмнение, че нападателят на ПАОК ще се възстанови навреме до мачовете с Испания и Грузия, но сега той вече е на линия. В групата е и Алекс Колев, въпреки че вече играе чак в Китай за "Нантон", но липсва Божидар Краев ("Уестърн Сидни Уондърърс", Авл). Няма го и Филип Кръстев, който е собственост на "Ломел" и тепърва ще се решава къде ще бъде преотстъпен или продаден. През юни халфът пропусна контролите с Кипър и Гърция, тъй като бе обяснил на спортно-техническия екип на националния тим, че е преуморен. Заради травма пък не е включен Валентин Антов ("Монца", Ит).

Играещите в българското първенство национали ще бъдат обявени през следващата седмица.

 

СПИСЪК НА ПОВИКАНИТЕ ОТ ЧУЖБИНА НАЦИОНАЛИ

Вратари: Димитър Митов ("Абърдийн", Шот) и Иван Дюлгеров ("Шериф", Мол);

Защитници: Алекс Петков ("Кифисия", Гър), Росен Божинов ("Роял Антверп", Бел), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат", Гер);

Халфове: Илия Груев ("Лийдс", Анг), Андриан Краев ("Апоел", Тел Авив, Изр), Георги Миланов ("Динамо", Рум), Станислав Шопов ("Осиек", Хър), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер);

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Алекс Колев ("Нантон", Кит), Владимир Николов ("Корона", Пол).

