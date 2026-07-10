Ердоган подари на лидерите на НАТО пистолети и боеприпаси

Европейските лидери, участващи в срещата на върха на НАТО в Анкара, получиха луксозни гравирани пистолети и боеприпаси като подарък от турския президент Реджеп Ердоган. Всички лидери са получили един и същи модел револвер.

Българският премиер Румен Радев не се е похвалил за получения подарък.

Според представител на Европейския съвет екипът за сигурност на председателя на съвета Антониу Коща е приел оръжието за проверка. То ще бъде транспортирано до Белгия, съгласно местните процедури и съхранено според изискванията на Генералния секретариат на Съвета. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също е получила пистолет, но засега не е ясно какви мерки ще предприеме екипът ѝ.

Белгийският премиер Барт де Вевер, без да знае какъв е подаръкът, го е занесъл у дома зареден. Делегацията е открила револвера и боеприпасите на летището в Брюксел. Оръжието е било незабавно предадено на летищната полиция и съдбата му все още не е определена.

В някои страни жестът на Ердоган нарушава строгите правила за стойността на подаръците, което прави задържането им от лидерите невъзможно. Револверът на британския премиер в оставка Киър Стармър остава при британски служители в Турция. От "Даунинг стрийт" 10 заявиха, че към пистолета има и комплект за почистване и 500 патрона. Ердоган отмени контрола върху износа на подаръка, но той е оставен в Турция, тъй като вносът на бойно огнестрелно оръжие във Великобритания е незаконен.

Сътрудник на полския президент Карол Навроцки заяви пред радио RMF FM, че револверът чака на летището във Варшава и ще бъде съхраняван на подходящо място, "така че първо да е в безопасност и второ - да бъде уважаван като подарък".

Канадският премиер Марк Карни се пошегува на пресконференция, че неговият подарък за Ердоган - кленов сироп, не може да се сравнява с револвера. И обеща оръжието да се озове във военния музей.