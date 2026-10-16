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Путин конфискува активите на още 3 европейски компании

Те са предадени за управление на участник във войната срещу Украйна

Днес, 13:47
Владимир Путин
ЕПА/БГНЕС
Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който конфискува акциите на още три големи европейски и една американска компании. Техните активи бяха предадени за временно управление на "Център Капитал", която е собственост на бившия губернатор на Забайкалския край и участник във войната срещу Украйна Марат Мирхайдаров. 

Сред пострадалите са руските активи на френския производител на подови покрития Tarkett, който е сред световни лидери в тази област и има два завода в Русия. Временно управление беше въведено още в белгийската фирма за средства за лична хигиена Ontex, немската компания за производство на пластмасови опаковки Menshen и в компанията за мателни контейнери Eviosys, която влиза в американската Sonoco Products Company, пише The Moscow Times.

Документът влиза в сила от деня на публикуването. Указ № 302, въз основа на който се предават активите за временно управление, бе обнародван през 2023 г. и в него се казва, че това са "ответни мерки" на изземването на руски активи от страна на САЩ и "присламчилите се към тях държави".

47-годишният Мирхайдаров е активен поддържник на войната срещу Украйна и дори воюва на фронта в редиците на чеченското подразделение "Ахмат". По собствените му думи като талисман той е взел със себе си монета с портрета на Путин. След като е ранен, се връща и продължава активно да изпраща помощи на фронта, пише Телеграм каналът "Агенцията".

През септември Путин предаде за временно управление руските активи на швейцарската Nestle, немската верига хипермаркети Metro, френската търговска верига Auchan, както и "Лемана Про", руското подразделение на бизнеса на Leroy Merlin. Руски чиновник обясни пред Reuters, че е "дошло време за асиметрични мерки - нека да помислят какви санкции въвеждат". На въпрос за възможни следващи цели, в това число руските подразделения на италианската банка UniCredit и австрийската Raiffeisen, чиновникът добавя: "Нека се страхуват".

Конфискуваните компании останаха на руския пазар и след началото на войната срещу Украйна с оправданието, че предоставят жизненоважни за руснаците услуги.

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