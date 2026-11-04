Десет български държавни университета ще получат общо 1,2 млн. евро от държавата, за да участват по-пълноценно в европейски университетски алианси. Парите са предназначени за допълване на финансирането, което висшите училища вече получават по програмата „Еразъм+“, и ще бъдат разпределени през 2026 и 2027 г. Това предвижда проект на национална програма на просветното министерство.

Сред университетите, които ще могат да кандидатстват за средствата, са Софийският университет, Медицинският университет в София, Техническият университет - София, УНСС, Русенският и Великотърновският университет. В списъка са още Аграрният университет в Пловдив, Стопанската академия в Свищов, Националната академия за театрално и филмово изкуство и Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Всеки от тях участва в различен европейски алианс - мрежа от университети от няколко държави, които работят заедно по общи учебни програми, научни проекти и обмен на студенти и преподаватели. Българските висши училища са партньори съответно в UNIgreen, OpenEU, INGENIUM, FilmEU, Across, Transform4Europe, KreativEU, EUt+, ENGAGE.EU и BAUHAUS4EU.

Идеята на допълнителното държавно финансиране е университетите да не разчитат само на европейските средства, за да изпълняват ангажиментите си в тези обединения. Чрез алиансите студентите могат да прекарват част от обучението си в различни европейски държави, да следват съвместни програми и да получават дипломи, признати от партньорските университети.

Общият бюджет на програмата е 1,2 млн. евро. За 2026 г. са предвидени 530 000 евро, а за 2027 г. - 670 000 евро. Държавното финансиране ще покрива до 20% от сумата по европейския грантов договор на съответния български университет. Тоест размерът на подкрепата няма да е еднакъв за всички, а ще зависи от бюджета, който всеки университет има по своя проект.

Програмата ще действа 2 г. Сред очакваните резултати са повече съвместни учебни програми, възможности за студентска и преподавателска мобилност, обмен на добри практики и по-силно присъствие на българските университети в европейското образователно пространство.

Парите ще бъдат осигурени от бюджета на образователното министерство, без да се налага допълнително финансиране от държавния бюджет. Предвидени са правила за отчитане на разходите и за недопускане на двойно финансиране на едни и същи дейности.