Преподаватели и служители в държавните висши учебни заведения също настояват за 7.5% повишение на заплатите от 1 януари 2027 г., колкото се предвижда за учителите.

В отворени писма, подписани от ректорите на няколко университета в страната, се настоява в Бюджет 2027 да бъдат осигурени допълнително 21 млн. евро за повишението на възнагражденията на академичния и неакадемичния състав, съобщава БТА.

В гласувания на първо четене бюджет за догодина е заложено заплатите на работещите в държавните университети да бъдат увеличени с 5%, за разлика от заетите в предучилищното и училищното образование, където е заложено увеличение от 7,5%.

"Подкрепяме увеличението на учителските възнаграждения и настояваме същият процент да бъде приложен и за работещите в държавните висши училища", се казва в отворените писма.

В проектобюджета за 2027 г. за висшето образование са заложени 1.032 млрд. евро, като има увеличение на възнагражденията на персонала с 5 на сто, а трансферите за държавните висши училища са 702,7 млн. евро, припомня БТА.