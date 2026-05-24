OMV започва добив от най-голямото газово находище в Австрия

OMV започва добив от най-голямото находище на природен газ в Австрия за последните 40 години, съобщи CEEnergyNews. Става дума за сондажа „Витау“. В първата фаза ще се добиват 11 тераватчаса - около 1 млрд.куб.м газ. Това е равно на годишното потребление на топлоенергия на около 100 000 домакинства за десет години.

В първата фаза инвестицията възлиза на около 150 млн. евро - около 70 млн. евро за сондиране и 80 млн. евро за инфраструктура и оборудване.

След пълното си разработване се очаква сондажът „Витау“ да удвои производството на газ на OMV в Австрия. С прогнозни ресурси от 48 тераватчаса (около 4,2 млрд. куб.м) той ще допринесе за значително удължаване на местното производство на газ за много години напред. OMV смята, че има мегдан и за допълнителни инвестиции в региона в размер на около 500 млн. евро, но конкретните решения ще зависят от пазарните условия.

Витау (Wittau) е най-голямото ново газово находище в Австрия страната от 40 години насам. Открито е от OMV. Намира се на около 20 км източно от Виена. Проучвателните работи във „Wittau Tief-2a“ и „Wittau West Tief 1“ достигат до 5000 метра дълбочина.Това е ключов проект за националната енергийна сигурност на Австрия.