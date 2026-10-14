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Васил Германов превръща любими актьори в крале и шутове (СНИМКИ)

"Нощните персонажи" ще оживеят дигитално и в тематична видео поредица

Днес, 13:59
Актрисата Алена Вергова се превъпъщава в шут пред обектива.
Васил Германов
Актрисата Алена Вергова се превъпъщава в шут пред обектива.

За пръв път пред обектива на фотографа Васил Германов тази година застанаха 16-те творци, които са част от емблематичния проект „Нощни персонажи“ на европейската инициатива Нощ на театрите. Кадрите ще бъдат представени в дигитална изложба на мониторите в метростанциите на София и в социалните мрежи на инициативата. Решението е част от усилията на организаторите за по-устойчиво и щадящо природата провеждане на Нощта. От 2023 г. инициативата развива своя Зелена програма, насочена към намаляване на въглеродния отпечатък. Именно затова „нощните персонажи“ ще достигнат до публиката в дигитален формат, без да бъдат отпечатвани на хартиен носител.

„Нощните персонажи“ сега обаче няма да останат само във фотографския кадър. Образите ще оживеят и във видео поредицата „Крале и шутове“, вдъхновена от света на Шекспир. В нея посланиците на Нощта интерпретират реплики на шекспирови крале и шутове, превръщайки фотографските портрети в нови сценични образи. Проектът е инвенция на творческото трио Илия Стоянов (творчески директор), Тодор Личев (режисьор) и Симеон Михалков (оператор).

„За нас „Крале и шутове“ е много повече от тема на тазгодишната Нощ. Решихме да разгледаме Шекспир като метафора на вечната класика, а кралете и шутовете – като „дигиталното“ и „аналоговото“. И тъй като живеем в 21-ви век, в който светът е едновременно дигитален и аналогов (все още), това не е битка между двете начала, а по-скоро симбиоза. При  Шекспир понякога шутът вижда най-ясно истината, а кралят копнее да бъде шут. Искахме да пренесем тази идея в съвременен контекст и да я превърнем в поредица от образи, които провокират въображението и оставят на зрителя пространство за собствена интерпретация“, споделя Илия Стоянов, творчески директор на проекта.

Главните герои в тазгодишната фотографска и видео поредица са драматургът Александър Секулов; актьорите Юлиан Вергов, Деян Донков, Теодора Духовникова, Дарин Ангелов, Ованес Торосян, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Константин Еленков, Боряна Братоева, Мартин Димитров, Ивана Крумова, Алена Вергова и Анна Кошко; прима балерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев.

„Интересното в този проект е, че репликите на Шекспир са отправната точка, но именно индивидуалният прочит на всеки творец ги превръща в нещо лично и съвременно. Срещата между класическия текст и личния израз на актьорите задава характера на всяко видео. На терен подходихме с отворено съзнание и без предварително наложена визуална концепция за всеки клип. Искахме да уловим максимално автентично енергията и присъствието на актьорите, а след това, чрез монтажа, да изградим от тях самостоятелни кратки истории“, разказва Тодор „Тош“ Личев, режисьор на видео поредицата „Крале и шутове“.

 

...и малко история

Нощта на театрите ще отбележи своето 14-о издание в България на 21 ноември под мотото „Крале и шутове“. Програмата ще предложи театрални представления на живо и съпътстващи активности, четиричасово live студио от София, срещи с творци, изложби и пърформанси в различни часове на деня и вечерта в десетки локации в няколко български града.

Европейската инициатива Нощ на театрите е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.

Зад идеята за Нощ на театрите стои Елеонора Роси – театрален режисьор, актриса и преподавател по драма в Театралната консерватория в Льо Ман, Франция. Нейният концептуален план LA NUITÉE – THE INTERCULTURAL NIGHT OF EUROPEAN THEATER поставя началото на инициативата, посветена на многообразието и развитието на европейския театър. Тя обединява театрални компании и културни организации от различни държави с основна мисия да представя театралната креативност във всичките ѝ форми, да развива и разширява публиките и да насърчава обмена на идеи и опит.

 

Анна Кошко
Васил Германов Анна Кошко
Боряна Братоева
Васил Германов Боряна Братоева
Деян Донков
Васил Германов Деян Донков
Ивана Крумова
Васил Германов Ивана Крумова
Константин Еленков
Васил Германов Константин Еленков
Луиза Григорова-Макариев
Васил Германов Луиза Григорова-Макариев
Мартин Димитров
Васил Германов Мартин Димитров
Ованес Торосян
Васил Германов Ованес Торосян
Теодора Духовникова
Васил Германов Теодора Духовникова
Весела Бабинова
Васил Германов Весела Бабинова
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