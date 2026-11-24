Филмът хубав ли е, или съветски?

Силно ограничаване на чуждите филми в кината готви Държавната дума в Русия, пише ТАСС. Предлаганите промени са част от Закона за държавна подкрепа на кинематографията.

Планираните квоти за национално кино предвиждат около половината от всяко тримесечие, или 45 дни, киносалоните да не показват изобщо чуждестранна продукция или тя да съставлява "минимален дял от времето за показ спрямо националните филми". Това на практика означава, че около 182 от 365-те дни в годината на руските киносалони няма да е позволено да въртят западни филми.

Квотата ще се утвърждава не по-късно от 90 дни преди началото на годината с участието на руски организации по кинематография, а по-рано сключените договори за показ на чуждестранен филм в "забранения" период ще бъдат признавани за нищожни. Освен това правата за дистрибуция на вносно кино ще струват прескъпо. Получаването на разрешение за разпространение на чуждестранен филм ще коства 5 млн. рубли (около 50 хил. евро), за анимация - 3 млн. рубли (30 хил. евро). Изключения ще се правят за филми, производство на държави от Евразийския икономически съюз, т.е. Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан; за лауреати на кинофестивали по списък, одобрен от правителството; и за филми, произведени преди 1993 г.

Отделно от това разпространителите на холивудски и други нежелани филми ще трябва да отделят 10% от боксофис приходите им за развитие на руската кинематография. Част от средствата, събрани по този начин, ще финансират органа за наблюдение и контрол на програмите на кината.

По-рано президентът на Русия Владимир Путин препоръча да бъдат подготвени и приети в приоритетен порядък законови промени, насочени към подкрепа на руската кинематография и регулиране на разпространението на чуждестранни филми. Сред инициаторите е Съюзът на кинематографистите на РФ, който се оглавява от 81-годишния бивш именит актьор и режисьор, а сега верен на властта пропагандатор, Никита Михалков.

Очаква се законодателните промени да влязат в сила от 1 март 2027-а. Новият законопроект допълва вече действащите идеологически ограничения върху филмовото разпространение в Русия. От 1 март т.г. руското Министерство на културата вече има основание да отказва разрешение за разпространение на филми, които дискредитират "традиционните духовно-нравствени ценности" или пропагандират тяхното отричане. Ограниченията обхващат и онлайн платформите, и социалните мрежи.

Руски медии припомнят, че в края на миналата година Асоциацията на собствениците на киносалони (АСК) преустанови показа на холивудски филми по новогодишните празници. Ограничението засегна "Аватар: Огън и пепел", "Зоотрополис 2" и други холивудски хитове. Публиката можеше да избира между отечествените "Буратино", "Чебурашка 2", "Простоквашино" и "Невероятните приключения на Шурик".