След руската "Евровизия" идат и евразийски "Оскари"

През последните години Никита Михалков, самият той носител на "Оскар" (за "Изпепелени от слънцето", 1994), мечтаe да създаде свой собствен "Оскар". Предишният вече не устройва Никита Сергеевич, тъй като според него е вреден и западен. Именитият режисьор и актьор, преминал изцяло в полето на пропагандата в заника на кариерата си, е на път да сбъдне тази мечта.

Всъщност той е измислил "Пеперудата" още през пролетта на 2022 г., когато стана ясно, че руските режисьори, които подкрепят Путин, вече няма да видят престижни международни награди. "Днес "Оскар" се превърна в абсолютно политическа награда", каза Михалков тогава в Бишкек на Евразийския икономически форум. "Награденият трябва да отговаря на определени условия. Трябва да е афроамериканец, трябва да е представител на ЛГБТ. И така нататък, и така нататък. И това престава да е артистична награда. Нашето предложение (за създаването на Евразийската филмова академия - б.р.) според мен може да бъде реализирано само ако решението бъде взето от държавните глави."

Ето че три години по-късно "импортозаместващите" събития се вихрят в Русия с все сила. През уикенда край Москва се състоя първото издание на възродената по държавна поръчка "Интервизия" - руско копие на "Евровизия", след като страната бе изхвърлена от европейския конкурс преди 3 години заради нападението над Украйна. По стъпките й идат Михалковите "Оскари".

Наградите ще бъдат връчени за пръв път на 24 ноември в бившия Театър на киноактьора (сега Работилница "12" на Никита Михалков) и ще носят името Евразийска кинопремия "Диамантена пеперуда". Това съобщава ТАСС, като цитира пресслужбата на Руския фонд за култура. Лауреатите ще се определят от Евразийската филмова академия, чийто инициатор и учредител е също 79-годишният Никита Сергеевич - разбира се, с държавни средства.

"Преди дни завърши "Интервизия" - конкурс, на който страните демонстрираха самобитността на своите култури, съхранявайки при това уважението си към традициите. Опитът на музикалната индустрия потвърди, че подкрепата и популяризацията на националните ценности сега е особено необходима", цитира ТАСС Елена Головнина, генерален директор на Руския фонд за култура. Тя изрази надежда, че на връчването на наградите на Михалков представителите на държавите ще могат да "говорят на езика на изкуството", а режисьорите, актьорите и сценаристите ще почувстват "подкрепа за запазването на собствените им културни кодове и традиции."

Засега за евразийски "Оскар" са представили свои филми - общо 31 на брой - 16 държави. Списъкът до голяма степен съвпада с този на участниците в "Интервизия". Държавите са: Беларус, Венецуела, Виетнам, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Китай, Куба, Пакистан, Сенегал, Сърбия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, ЮАР. Окончателният списък ще бъде обявен през октомври.

"Най-добрият филм" ще получи сума в рубли, равна на 1 млн. долара, а номинираните - по 250 хил. долара. Самата статуетка - инкрустирана "Диамантена пеперуда", дело на художника Юрий Купер - ще бъде връчена на победителите в 10 състезателни категории: най-добър филм, режисьор, сценарий, оператор, композитор, актьор, актриса, поддържащ актьор, поддържаща актриса, художник. Ще има и награди за "Най-добър филм извън евразийското пространство" и "Приз за принос към световното кино".

Не личи Холивуд да се чувства застрашен или разтревожен от обявлението, макар че истинските "Оскари" напоследък са в криза.