Акад. Владимир Зарев получи наградата "Христо Г. Данов"

22 Септ. 2025Обновена
Наградените за 2025 г.

Академик Владимир Зарев е новият носител на наградата "Христо Г. Данов" за цялостен принос в националната книжовна култура. Отличията се връчват ежегодно в осем категории, а Голямата награда се дава от министъра на културата, съобщава БНР.  

Официалната церемония  по награждаването се проведе в двора на едноименната къща-музей в Стария Пловдив. Заради отсъствието на Зарев наградата му ще бъде връчена лично от министъра Мариан Бачев, съобщи самият той по време на тържественото събитие. 

Владимир Зарев (р. 1947 г.) е автор на 19 книги, между които романите "Битието", "Изходът" и "Законът" (трилогия), "Разруха", "Лето 1850", "Поп Богомил и съвършенството на страха", "Орлов мост" и др. Пише във всички литературни жанрове – романи, повести, разкази, стихове. Негови творби са преведени в Германия, Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Хърватия, Сърбия, а "Разруха" става бестселър в Германия и САЩ, като за него писателят е наричан "българския Балзак". От 2021 г. е академик на БАН.

Наградата за автор бе присъдена на Неда Антонова за книгата й "Плодовете зреят нощем" от каталога на ИК "Хермес". Получи я издателят Стойо Вартоломеев. В момента Неда пише книга за банкера Атанас Буров, анонсира издателят при получаване на пластиката –бухал, чийто автор е Диана Райнова. Писателката бе отличена в конкуренцията на Георги Господинов за "Градинарят и смъртта" и Яница Радева за "Годината, която започна в неделя" (и двете на "Жанет 45"). 

Наградите в останалите категории получиха "Колибри" – за "Българско издателство", Йордан Костурков с превода на "Старият антикварен магазин" от Чарлз Дикенс (изд. "Милениум Пъблишинг") – за "Преводач на художествена литература", Андрей Андреев за "Летопис на Софийската филхармония" ("Лист") е отличеният автор в областта на хуманитаристиката, а автор на издание за деца – Лилия Старева за "Морски приказки" ("Жанет 45").

"Христо Г. Данов" за дизайн и оформление на книга получи художникът Ясен Гюзелев за "Всички приказки на Оскар Уайлд" на издателство "Колибри", а онлайн медията "Тоест" – за "Представяне на българската книга". В категория "Библиотечно дело" Димитър Минев, директор на НБ "Иван Вазов", получи статуетката от кмета на Пловдив Костадин Димитров. 

Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г. Съорганизатори са Министерството на културата и Община Пловдив. На носителите на наградата се връчват диплом, малка пластика и парична награда, а на номинираните – диплом.

За лауреат на Голямата награда през миналата година бе посмъртно обявен Алек Попов, припомня БГНЕС. Отличието прие дъщеря му Александра Попова. През 2023 г. Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура спечели Георги Господинов.

Акад. Зарев ще получи приза си отделно, тъй като не можа да присъства на церемонията.
Статуетката - бухал, е дело на Диана Райнова. 
