12 български града изваждат хитови заглавия в Нощта на театрите

Над 80 събития в 12 български града ще бъдат на 21 ноември част от 14-ото издание на инициативата Нощ на театрите, което тази година преминава под мотото "Крале и шутове". Спектакли, пърформанси, куклен театър, импро и playback формати, срещи с артисти, изложби и специални събития ще превърнат сцените и нестандартните пространства в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Силистра, Благоевград, Видин, Плевен, Габрово, Сливен и Симитли в част от най-мащабната театрална нощ в страната.

Столичната програма ще предложи богат избор от сценични преживявания – от класически заглавия и съвременни прочити до куклен театър, импровизация и нестандартни театрални форми. Шекспировият свят ще бъде сред водещите акценти. Театър-лаборатория „Алма Алтер“ се включва с няколко събития, вдъхновени от темата – всички със свободен вход: „Крал Лир: Легенда за изгубените очи“ (18.00 ч.), „Аз, лейди Макбет“ (19.00 ч.) и „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов“ (20.00 ч.).

В Народен театър „Иван Вазов“ на Голяма сцена от 19.00 ч. ще се играе спектакълът на Диана Добрева „Малката Англия“, на сцена „Апостол Карамитев“ – премиерното заглавие „Седем нощи на Виола Каравелова“ с режисьор Боян Крачолов, а на Камерна сцена – „Есенна соната“ от Бергман, постановка на Крум Филипов. Дневната програма включва няколко тура с разходки зад кулисите, както и две изложби във фоайето на партера и на първи балкон.

Сред останалите акценти в столичната програма са „Госпожа министершата“ в театър „София“, „Франкенщайн“ в Столичния куклен театър, „Скакалци“ в МГТ „Зад канала“, „Господин Колперт“ в Театрална работилница „Сфумато“, Nordost в Младежки театър „Николай Бинев“, „Декамерон – любов и смърт по Бокачо“ в театър НАТФИЗ, „Живак“ в Сити Марк арт център, „Убийствена комедия“ (в 18.00 и 21.00 ч.) в театър „Възраждане“ и др. Моноспектакълът на Дарин Ангелов „Аз, която те обича“ ще има своето специално издание на ново място: театър „Артвент“ в аулата на УАСГ, като след представлението публиката ще се срещне с екипа.

Университетският театър на НБУ ще представи Playback театър със свободен вход, а ШиЗи Импро театър ще покани публиката на „Големият комедиен взрив“, също с вход свободен. Improdduce Me ще играят „Кой е убиецът? Кралско издание“ в кино „Влайкова“, а ХаХаХа импро театър се включва в програмата с „Тук и там“.

Афишът предлага и множество срещи с кукленото изкуство и детската публика. Сред заглавията са „Мечо Пух“ и балетния спектакъл „Пепеляшка“ на Софийската опера и балет, „Бременските музиканти“, „Малката Баба Яга“ и „Емил от Льонеберя“ в Младежкия театър, „Вълшебникът от Оз“ в Кукления театър на НАТФИЗ, „За граховото зърно и една принцеса“ в Столичен куклен театър.

Нестандартна среща с театъра предлага и онлайн майсторският клас от Ню Йорк – „Това е моето шоу“ (13.00 ч.), който разширява географията на театралното общуване отвъд физическите сцени.

По сцените в страната

В Пловдив програмата започва още на 20 ноември с „Едип и пророците“ на Драматичния театър. На 21 ноември публиката ще може да гледа прожекция на „Крал Лир“ (18.00 ч.) със свободен вход и предварителна резервация, както и спектаклите „Новите дрехи на царя“ на театър „Хамелеон“ (11.00 ч.) и моноспектакъла на актьора Севар Иванов „Кученцето се засмя“ (19.00 ч.).

И във Варна Нощта ще започне ден по-рано: Държавната опера в морската столица ще се включи с „Дон Карлос“ на 20 ноември, а на 21 ноември програмата продължава със спектакъла „Карнавал“ от Жорди Галсеран на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, както и с куклени и playback събития. В града ще има и специален фотокорнер „Крале и шутове“ с костюми от представлeния, който ще даде възможност на зрителя да стане част от визуалната концепция на тазгодишната Нощ.

В Русе Държавният куклен театър ще представи „Аладин и вълшебната лампа“, а след спектакъла зрителите ще могат да се срещнат и разговарят с екипа на представлението.

В Стара Загора акцент е „Дон Карлос“ на Държавната опера, а в Габрово – спектакълът от шведския автор Ялмар Бергман „Завещанието на негово благородие“, поставен от режисьора Денислав Янев в Драматичeн театър „Рачо Стоянов“.

В Благоевград в програмата на 21 ноември е спектакълът „Съмнение“ от Джон Патрик Шанли с режисьор Стайко Мурджев и отличните актьори Калин Врачански, Станка Калчева, Мариана Бонева, Радена Вълканова, Христина Джурова в ДТ „Никола Вапцаров“, а на 22 ноември във Военния клуб ще има още три представления – „Пепеляшка“, „Нещо като Ромео и Жулиета“ и „Любовни трепети“.

В Плевен Драматично-кукленият театър „Иван Радоев“ ще срещне публиката с „Хензел и Гретел“, а в Сливен Държавният куклен театър ще представи „Дванайсета нощ“ – още една препратка към Шекспировия свят и мотото на изданието.

В Силистра театралното студио „Артистик“ ще изпълни „Присъда“ в концертната зала на Художествената галерия, в Симитли ще има целодневна програма с вход свободен, а във Видин Нощта ще се състои в Кукления театър, където още на 20 ноември зрителите ще имат възможността да се насладят на „Вампирова булка“ по мотиви от творчеството на Николай Райнов, потановка на Цвети Пеняшки.