Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

12 български града изваждат хитови заглавия в Нощта на театрите

Инициативата ще представи класически спектакли, playback и импровизации на 21 ноември

Днес, 16:44
Пищният костюмен спектакъл "Завещанието на Негово благородие" е сред акцентите в афиша на Нощта.
ДТ Рачо Стоянов - Габрово
Пищният костюмен спектакъл "Завещанието на Негово благородие" е сред акцентите в афиша на Нощта.

Над 80 събития в 12 български града ще бъдат на 21 ноември част от 14-ото издание на инициативата Нощ на театрите, което тази година преминава под мотото "Крале и шутове". Спектакли, пърформанси, куклен театър, импро и playback формати, срещи с артисти, изложби и специални събития ще превърнат сцените и нестандартните пространства в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Силистра, Благоевград, Видин, Плевен, Габрово, Сливен и Симитли в част от най-мащабната театрална нощ в страната.

Столичната програма ще предложи богат избор от сценични преживявания – от класически заглавия и съвременни прочити до куклен театър, импровизация и нестандартни театрални форми. Шекспировият свят ще бъде сред водещите акценти. Театър-лаборатория „Алма Алтер“ се включва с няколко събития, вдъхновени от темата – всички със свободен вход: „Крал Лир: Легенда за изгубените очи“ (18.00 ч.), „Аз, лейди Макбет“ (19.00 ч.) и „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов“ (20.00 ч.).

В Народен театър „Иван Вазов“ на Голяма сцена от 19.00 ч. ще се играе спектакълът на Диана Добрева „Малката Англия“, на сцена „Апостол Карамитев“ – премиерното заглавие „Седем нощи на Виола Каравелова“ с режисьор Боян Крачолов, а на Камерна сцена – „Есенна соната“ от Бергман, постановка на Крум Филипов. Дневната програма включва няколко тура с разходки зад кулисите, както и две изложби във фоайето на партера и на първи балкон.

Сред останалите акценти в столичната програма са „Госпожа министершата“ в театър „София“, „Франкенщайн“ в Столичния куклен театър, „Скакалци“ в МГТ „Зад канала“, „Господин Колперт“ в Театрална работилница „Сфумато“, Nordost в Младежки театър „Николай Бинев“, „Декамерон – любов и смърт по Бокачо“ в театър НАТФИЗ, „Живак“ в Сити Марк арт център, „Убийствена комедия“ (в 18.00 и 21.00 ч.) в театър „Възраждане“ и др. Моноспектакълът на Дарин Ангелов „Аз, която те обича“ ще има своето специално издание на ново място: театър „Артвент“ в аулата на УАСГ, като след представлението публиката ще се срещне с екипа.

Университетският театър на НБУ ще представи Playback театър със свободен вход, а ШиЗи Импро театър ще покани публиката на „Големият комедиен взрив“, също с вход свободен. Improdduce Me ще играят „Кой е убиецът? Кралско издание“ в кино „Влайкова“, а ХаХаХа импро театър се включва в програмата с „Тук и там“.

Афишът предлага и множество срещи с кукленото изкуство и детската публика. Сред заглавията са „Мечо Пух“ и балетния спектакъл „Пепеляшка“ на Софийската опера и балет, „Бременските музиканти“, „Малката Баба Яга“ и „Емил от Льонеберя“ в Младежкия театър, „Вълшебникът от Оз“ в Кукления театър на НАТФИЗ, „За граховото зърно и една принцеса“ в Столичен куклен театър.

Нестандартна среща с театъра предлага и онлайн майсторският клас от Ню Йорк – „Това е моето шоу“ (13.00 ч.), който разширява географията на театралното общуване отвъд физическите сцени.

 

По сцените в страната

В Пловдив програмата започва още на 20 ноември с „Едип и пророците“ на Драматичния театър. На 21 ноември публиката ще може да гледа прожекция на „Крал Лир“ (18.00 ч.) със свободен вход и предварителна резервация, както и спектаклите „Новите дрехи на царя“ на театър „Хамелеон“ (11.00 ч.) и моноспектакъла на актьора Севар Иванов „Кученцето се засмя“ (19.00 ч.).

И във Варна Нощта ще започне ден по-рано: Държавната опера в морската столица ще се включи с „Дон Карлос“ на 20 ноември, а на 21 ноември програмата продължава със спектакъла „Карнавал“ от Жорди Галсеран на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, както и с куклени и playback събития. В града ще има и специален фотокорнер „Крале и шутове“ с костюми от представлeния, който ще даде възможност на зрителя да стане част от визуалната концепция на тазгодишната Нощ.

В Русе Държавният куклен театър ще представи „Аладин и вълшебната лампа“, а след спектакъла зрителите ще могат да се срещнат и разговарят с екипа на представлението.

В Стара Загора акцент е „Дон Карлос“ на Държавната опера, а в Габрово – спектакълът от шведския автор Ялмар Бергман „Завещанието на негово благородие“, поставен от режисьора Денислав Янев в Драматичeн театър „Рачо Стоянов“.

В Благоевград в програмата на 21 ноември е спектакълът „Съмнение“ от Джон Патрик Шанли с режисьор Стайко Мурджев и отличните актьори Калин Врачански, Станка Калчева, Мариана Бонева, Радена Вълканова, Христина Джурова в ДТ „Никола Вапцаров“, а на 22 ноември във Военния клуб ще има още три представления – „Пепеляшка“, „Нещо като Ромео и Жулиета“ и „Любовни трепети“.

В Плевен Драматично-кукленият театър „Иван Радоев“ ще срещне публиката с „Хензел и Гретел“, а в Сливен Държавният куклен театър ще представи „Дванайсета нощ“ – още една препратка към Шекспировия свят и мотото на изданието.

В Силистра театралното студио „Артистик“ ще изпълни „Присъда“ в концертната зала на Художествената галерия, в Симитли ще има целодневна програма с вход свободен, а във Видин Нощта ще се състои в Кукления театър, където още на 20 ноември зрителите ще имат възможността да се насладят на „Вампирова булка“ по мотиви от творчеството на Николай Райнов, потановка на Цвети Пеняшки.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Васил Германов превръща любими актьори в крале и шутове (СНИМКИ)
14 Окт. 2026
Нощта на театрите води „Крале и шутове“ из градовете на България
08 Септ. 2026
Филм за Нощта на театрите взе първа фестивална награда
08 Юни 2026
Нощ на театрите пада над 11 български града в събота
11 Ноем. 2025
Нощни персонажи грейват в ноар стилистика в метростанциите на София
24 Окт. 2025
Любими актьори поемат към ново приключение в 13-ата Нощ на театрите
13 Авг. 2025
Нощта на театрите изкушава със 100 събития в 13 града
12 Ноем. 2024
Нощни персонажи се изправят пред сянката си
18 Окт. 2024
Дванайсетата "Нощ на театрите" играе със сенките
06 Авг. 2024
Нощните персонажи поемат към Рим
12 Март 2024
Нощ на театрите отваря сцените в 14 града у нас
18 Ноем. 2023
„Хамлет“ на Ованес Торосян дава старт на Нощта на театрите
09 Ноем. 2023
Нощни персонажи превземат метростанциите на София
10 Окт. 2023
В Нощта на театрите всяка роля е различно царство
17 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави