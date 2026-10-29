Спектакли на Явор Гърдев и Галин Стоев спечелиха гръцки театрални награди

Спектакли на българските режисьори Явор Гърдев и Галин Стоев получиха отличия на церемонията по връчването на гръцките награди за театър и сценични изкуства за сезон 2025-2026, която се състоя днес във Френския институт в Атина, съобщи кореспондентът на БТА в гръцката столица. Наградите се присъждат от Гръцкия съюз на театралните критици и критиците на сценични изкуства.

Стела Калцу взе наградата за най-добър светлинен дизайн за работата си в спектакъла "Вакханки" по Еврипид, поставен от Явор Гърдев – копродукция между Народния театър „Иван Вазов“, фестивала „Атина-Епидавър“ и Държавния театър на Северна Гърция. Както „Сега“ по-рано писа, спектакълът, който това лято се игра в антични театри из цяла Гърция, а в началото на есента имаше български премиери на Античния театър в Пловид и в НДК в София, имаше общо пет номинации, включително в най-престижните категории – за режисура и най-добро цялостно представление, както и за най-добра женска роля – на Лукия Михалопулу, превъплъщаваща се в обезумялата Агава, която убива сина си Пентей, и за най-добри костюми – на Мария Иления Дуладири. От тях мегапродуцията с българско участие обаче успя да реализира само едно попадение, докато за най-добър спектакъл на сезона бе определен „Корекция“ по произведението на австрийски писател Томас Бернхард, а за най-добър режисьор – Елени Скоти за „Лъжата на ума“ по Сам Шепърд. „Народен враг“ по Хенрик Ибсен на именития германски режисьор Томас Остермайер – международна копродукция на берлинския театър „Шаубюне“ с Гръцкия театър на новия свят, номинирана за най-добър спектакъл, също остана без приз в категорията. Общо по шест конкуренти бяха номинирани във всяка от категориите.

Другото отличие, свързано с българско театрално присъствие, беше присъдено на гръцката актриса София Кокали за участието ѝ в спектакъла I-ONE по Иван Вирипаев, режисиран от Галин Стоев. Спектакълът беше представен в Малкия театър на античния Епидавър. Наградата за главна женска роля беше поделена между Кокали и Йови Франгату.

С голямата театрална награда „Поклон“ беше удостоен гръцкият режисьор и драматург Томас Мосхопулос. Едноименната наградна статуетка е изработена от гръцкия скулптор Андреас Калакалас, който я е създал специално за събитието.

Награди бяха раздадени в общо 17 категории: осветителен дизайн, движение и хореография, музика и музикален дизайн, костюмография, сценография, видеоарт, най-добър спектакъл на общинските регионални театри, театър за деца и юноши, съвременна гръцка пиеса, драматургия, млада актриса, млад актьор, главна женска роля, главна мъжка роля, сценични изкуства, режисура и най-добър спектакъл. Обявените предварително номинации са били общо 126.

По време на церемонията бяха връчени и две почетни отличия – на гръцкия писател и преводач Петрос Маркарис и на опитния театрален гримьор Олга Фалеи.