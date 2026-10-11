„Вакханки“ на Явор Гърдев получи 5 номинации за гръцки театрални награди

Мегаспектакълът „Вакханки“ има пет номинации за наградите на Гръцкия съюз на критиците за театър и сценични изкуства за сезон 2025-2026, съобщиха от Народния театър „Иван Вазов“. Международната копродукция с Държавния театър на Северна Гърция е номинирана в най-престижните категории – за най-добър цялостен спектакъл и най-добра режисура – на Явор Гърдев, както и за най-добра женска роля – на Лукия Михалопулу, която се превъплъщава в Агава, губеща разсъдъка си, когато разбира, че е убила сина си Пентей. Останалите две номинации са за най-добър светлинен дизайн – за Стела Калцу, и най-добри костюми – за Мария Иления Дуладири.

Победителите ще бъдат обявени на 29 октомври на церемония в Атина.

В категорията за най-добър спектакъл „Вакханки“ се състезава с още шест заглавия, сред които и „Народен враг“ по Хенрик Ибсен на именития германски режисьор Томас Остермайер – също международна копродукция на берлинския театър „Шаубюне“ с Гръцкия театър на новия свят. И в категорията за режисура Явор Гърдев има шестима конкуренти.

В петък в зала 1 на НДК се състоя и дългоочакваната софийска премиера на постановката по Еврипид, чиято световна премиера беше на 10 и 11 юли в Античния театър в Епидавър в рамките на един от най-влиятелните фестивали за сценични изкуства в света – „Атина – Епидавър“. След това спектакълът пое на лятно турне в близо 15 антични амфитеатри в Гърция и Кипър, а в края на септември беше показан за първи път у нас – на Античния театър в Пловдив.

По реализацията на „Вакханки" работи българо-гръцки екип от повече от 100 артисти, музиканти и технически специалисти. Музиката се изпълнява на живо от британската група The Tiger Lillies. Триото включва Мартин Жак, Ейдриън Стаут и Буди Бутеноп, които изпълняват на живо единадесет авторски песни. Те са написани от Мартин Жак специално за продукцията.

В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, Самуел Финци се превъплъщава в прорицателя Тирезий, Лукия Михалопулу изпълнява ролята на Агава, а Михаил Табакакис е Пентей. Участват още Иван Юруков, Мартин Димитров, Иван Николов, Александрос Милонас, Александра Гайдаци, Александра Свиленова, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Кремена Славчева, Ксения Граматику, Надя Керанова, Нефели Антиопулу, Поликсени Спиропулу.

„Вакханки“ е една от най-късните запазени до днес трагедии на Еврипид. В основата ѝ стои митът за Дионис, син на Зевс и Семела, една от дъщерите на основателя на Тива – Кадъм. Водена от ревността си, богинята Хера подмамва Семела да убеди Зевс да ѝ се яви в божествения си облик и загива от мълниите му. Зевс обаче спасява недоносения Дионис, като го пришива в бедрото си, откъдето той се ражда втори път.

Трагедията „Вакханки“ разказва за завръщането на младия бог в родната му Тива, след като вече е установил култа си отвъд пределите на елинския свят. Когато пристига, Пентей – владетелят на Тива, получил властта над града от дядо си Кадъм, се оказва неспособен да чуе предупрежденията на жреца Тирезий. Той забранява почитането на Дионис и оспорва божествения му произход, а тази надменна горделивост не може да остане ненаказана, отбелязват от Народния театър.