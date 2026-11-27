Бароковата опера „Агрипина“ на Георг Фридрих Хендел ще бъде представена за първи път на българска сцена тази вечер в Софийската опера и балет. Хендел не е звучал тук от седемдесетте години, когато беше поставен „Ксеркс“, припомни по-рано на специална пресконференция по повод на българската премиера на творбата директорът на Операта акад. Пламен Карталов. Постановката е създадена в сътрудничество с Хенделовия фестивал в Хале (Германия).

Спектакълът на „Агрипина“ е в постановка на Уолтър Сътклиф, а диригент ще бъде маестро Констатин Тринкс. Певци от България, Германия, Уругвай, Южна Африка и Корея обединяват таланта си, за да изпълнят една от най-успешните опери на Хендел. Солисти са Ромелия Лихтенщайн (Агрипина), Ки-Хън Пак (Клавдий), Леандро Марциоте (Нерон), Кристофър Ейнзли (Отон), Мария Попова (Попея), Ларс Кондрад (Палант), Цвета Сарамбелиева (Нарцис) и Антон Андреев (Лесбо).

„Агрипина“ е блестяща барокова опера, изтъкана от страсти, борба за власт и човешки амбиции. В центъра на историята е императрица Агрипина – силна и находчива жена, която използва всички средства, за да осигури престола на своя син Нерон. Със своята музика, арии и драматични образи операта разкрива свят, в който се преплитат любовта, политическите игри и жаждата за власт. „Агрипина“ е произведение, което впечатлява със своята музикална красота, театралност и неподвластна на времето актуалност, повдигат завесата домакините.

Сопраното Ромелия Лихтенщайн, която ще бъде в образа на Агрипина, е българка. Родена е в София, но израства в Рощок и цялата ѝ кариера преминава в различни театри в Германия – Кемниц, Лайпциг и Хале, както и на различни сцени по света. Повече от 30 години тя е солистка на операта в Хале, родния град на Хендел. Заедно с всички петнайсет опери на големия бароков майстор, изпълнява и централните партии в творби от Моцарт, Верди и Пучини. А след тези тежки, големи опери тя винаги се връща към бароковата музика, което е много полезно за гласа.

Ромелия започва да пее на деветгодишна възраст в ролята на първото момче във „Вълшебната флейта“ на Моцарт. След стажантство като медицинска сестра, грижеща се за деца, тя учи пеене в консерваторията „Феликс Менделсон Бартолди“ в Лайпциг. По време на първия ѝ ангажимент в операта в Кемниц изключителният диапазон на сопраното ѝ вече се забелязва. Там тя изпява Розина в „Севилският бръснар“ на Росини, Сандрина в „Мнимата градинарка“ на Моцарт и три женски партии в „Хофманови разкази“ на Офенбах. Печели първо място в певчески конкурс за млади оперни певци в Германия и наградата „Моцарт“ на международния конкурс „Франсиско Виняс“ в Барселона (Испания). Тази вечер е дебютът ѝ в Софийската опера и балет. „За мен е сбъдната мечта, след 45 години кариера по света, за първи път да пея на сцената на Софийската опера“, сподели сопраното.

„За моя голяма радост за първи път на сцената на Софийската опера ще прозвучи едно заглавие с участието на двама контратенори. Това е революция в творчеството на Хендел. На територията на папската държава в Рим не е позволено да участват жени на сцената. Но през 1709 г. Хендел има щастието да направи постановката във Венеция“, разказа акад. Пламен Карталов, допълвайки, че с Хендел българската публика ще разшири репертоарния си хоризонт и ще има още един значим композитор, на който да се наслаждава.

„Има много гении в немската музикална традиция, но за мен няма по-влиятелен и въздействащ от Хендел. Историята звучи толкова актуално и днес, че можеше да се развива и в Силициевата долина“, коментира режисьорът Уолтър Сътклиф.

Макар действието да се развива в Древния Рим, Хендел е написал операта във Венеция, а либретото е на венециански кардинал. Венецианска връзка режисьорът осъществява и в своята „Агрипина“. Именно във Венеция той се среща със сценографа Александър Денич и двамата откриват прилики между Венеция от времето на Хендел и днешния Лас Вегас. В постановката си Сътклиф използва визиите от Лас Вегас и казината като метафора на манията за пари, власт и бързо забогатяване, които господстват и в съвременния свят. По думите на Франк Шьондвал, проектирал костюмите в спектакъла, те също са вдъхновени от ерата на казината през 70-те и 80-те години. „Те са елегантни, пищни и цветни“, издава той.

След тазвечершната премиера са предвидени още само три представления на „Агрипина“ в Софийската опера и балет – на 29 ноември, 4 и 6 декември.