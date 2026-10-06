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Почина британският писател и политик лорд Джефри Арчър

Легендарният автор издъхна на 86 г., ден преди премиерата на най-новата си книга

Днес, 09:10
В средата на 80-те години на миналия век Джефри Арчър е сред висшите партийни фигури на консерваторите при тогавашния британски премиер Маргарет Тачър. Удостоен е с пожизнената титла лорд през 1992 г.
архив
В средата на 80-те години на миналия век Джефри Арчър е сред висшите партийни фигури на консерваторите при тогавашния британски премиер Маргарет Тачър. Удостоен е с пожизнената титла лорд през 1992 г.

Един от най-успешните британски писатели и бивш депутат от Консервативната партия - лорд Джефри Арчър, почина на 86-годишна възраст. Той е издъхнал "внезапно и спокойно" в дома си, съобщи издателството му "Харпър Колинс".

Последният роман на Арчър - "Адам и Ева" (Adam and Eve), трябва да излезе на пазара днес - само ден след смъртта му.

Арчър беше депутат от консерваторите в продължение на пет години (1969-1974), а впоследствие заема поста заместник-председател на партията. Като писател той постига огромен международен успех, като книгите му са продадени в над 300 милиона екземпляра по света.

В средата на 80-те години на миналия век Арчър е сред висшите партийни фигури при тогавашния британски премиер Маргарет Тачър. Удостоен е с пожизнената титла лорд през 1992 г.

Политическата му кариера е прекъсната през 2001 г., когато е осъден и изпратен в затвора за лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието. Съдебно жури установява, че Арчър е излъгал по дело за клевета, което самият той е завел срещу вестник "Дейли Стар" 13 години по-рано. Тогава той получава обезщетение от 500 000 британски лири.

Арчър е освободен от затвора през 2003 г. и се завръща в Камарата на лордовете, където остава до оттеглянето си през 2024 г.

Настоящият лидер на Консервативната партия Кеми Бейдънок определи смъртта на лорд Арчър като "огромен шок".

"Изключително натъжена съм да чуя тази новина. Той ми изпрати прекрасно съобщение тази сутрин и винаги беше неизчерпаем източник на лична подкрепа и насърчение за мен. Не мога да повярвам, че вече го няма", каза тя.

От "Харпър Колинс" съобщиха, че Арчър е присъствал на среща с читатели в Лондон в неделя - само ден преди смъртта си.

Кейт Елтън, редактор на Джефри Арчър и главен изп. директор на HarperCollins UK, определи работата си с него като "една от големите привилегии в професионалния ми живот".

"Той беше майстор на разказа и мечта за всеки редактор - изключително трудолюбив, напълно отдаден на това да преработва ръкописа отново и отново, докато всяка дума стане възможно най-съвършена. Истински защитник на екипната работа, която стои в основата на доброто издателство", каза Елтън.

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Джефри Арчър, почина

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