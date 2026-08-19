Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд

Дългогодишният барабанист на тексаското рок трио ZZ Top Франк Биърд почина на 77-годишна възраст, съобщиха АП и ДПА. Музикантът е издъхнал на 17 август в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от семейството си.

В началото на август Биърд се оттегли от турнето The Big One! поради здравословни проблеми. Другите двама членове на ZZ Top – Били Гибънс и басистът Елууд Франсис, продължиха концертите с Майкъл Монахан зад барабаните.

След смъртта на Франк Биърд ZZ Top отмениха концертите си на 18 и 19 август в Солт Лейк Сити и Колорадо Спрингс. Групата възнамерява да се завърне на сцената на 22 и 23 август в Остин, щата Тексас – едно от любимите места на барабаниста. През последните години здравословни проблеми на няколко пъти принуждаваха Биърд временно да се оттегля от концертите, припомнят информационните агенции.

Съоснователят на групата и китарист Били Гибънс почете Биърд в изявление, цитирано и от БТА. „Днес с Елууд загубихме страхотен приятел и съмишленик, а светът загуби един от най-иновативните барабанисти и велик, истински син на Тексас. Неговият характерен ритъм беше ключът към това ZZ да останат на върха. Групата, към която той принадлежеше в продължение на шест десетилетия, ще продължи да върви напред, както той желаеше“, отбеляза Гибънс.

Със смъртта на Франк Биърд от класическото трио ZZ Top остава само Били Гибънс. Басистът Дъсти Хил почина през юли 2021 г. на 72-годишна възраст, след което мястото му в групата беше заето от Елууд Франсис.

Биърд участва във всички студийни албуми на ZZ Top, започвайки с дебюта ZZ Top's First Album от 1971 г. С името му е свързана и една от дългогодишните шеги около групата – въпреки фамилията Beard (англ. брада), той бе единственият от класическото трио, който обикновено не поддържаше характерната дълга брада, за разлика от Били Гибънс и Дъсти Хил.

ZZ Top имат продадени над 50 милиона албума и шест сингъла, достигнали номер 1 в класацията Mainstream Rock Airplay на „Билборд“. Седем от албумите им влизат в Топ 10 на „Билборд 200“, групата има и три номинации за наградите „Грами“.

Франк Биърд е роден през 1949 г. в тексаския град Франкстън. Той се запознава с Гибънс в група, наречена The Moving Sidewalks, а по-късно представя басиста и вокалист Дъсти Хил, който е свирил в няколко групи с Биърд. Триото създава ZZ Top през 1969 г., като кръщава групата си частично на блус певеца Z.Z. Hill. Те запазват оригиналния си състав в продължение на повече от пет десетилетия. Техният емблематичен външен вид – дългите, гъсти бради на Гибънс и Хил и тъмни слънчеви очила за всички, също не се променя особено през годините.

Когато китаристът на Rolling Stones Кийт Ричардс помага за въвеждането на триото в Залата на славата на рокендрола през 2004 г., той се шегува: „Тези момчета разбират от блус и знаят как да го представят със стил. Когато ги видях за първи път, си помислих: „Надявам се тези типове да не се укриват от закона, защото тази дегизировка няма да проработи“.

Песните на ZZ Top са популярни във филмовите среди в Холивуд, където използваха Gimme All Your Lovin в продукцията „Весели крачета", Sharp Dressed Man във „Всемогъщият Евън“, Legs във „Въздушния", Sleeping Bag в „Аз, Тоня“, Tush в „Объркани и непокорни“, Mexican Blackbird в „От здрач до зори“ и La Grange в „Армагедон“, припомня АП.

Дебютният им албум ZZ Top’s First Album излиза през 1970 г. Звученето им е описвано като хибрид, смесващ елементи на рок, блус и фънк в горещ тексаски коктейл. Те самите се наричат „Малката стара група от Тексас“. „Най-добрият начин да опишем ZZ Top е, че сме интерпретатори на едно велико американско изкуство“, казва Гибънс пред The Dallas Morning News.

„ZZ Top се наслаждаваха на хумора и абсурдността, показвайки своите синхронизирани танцови движения и въртейки прочутите си китари, покрити с бяла овча кожа. Тези момчета винаги разбираха шегата във време, когато други групи все още просто нервно пееха пред тухлени стени“, отбелязва сп. Rolling Stone през 2021 г.

През 2012 г. продуцентът Рик Рубин помага за осъвременяването на звученето на триото с албума им La Futura, който достига шесто място в класацията на „Билборд“ – най-високата им позиция след албума Recycler през 1990 г., цели 22 години по-рано.