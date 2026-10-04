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Сестрата на Графа превръща галерия в обитаем пейзаж

Художничката Нора Ампова открива нова изложба в Credo Bonum

Днес, 16:42
Художничката Нора Ампова в ателието си, докато подготвя изложбата "Пейзаж от бъдещето".
Художничката Нора Ампова в ателието си, докато подготвя изложбата "Пейзаж от бъдещето".

Художничката Нора Ампова открива на 6 октомври от 18.00 часа изложба „Пейзаж от бъдещето/Future Landscape" в галерия Credo Bonum в София. Самостоятелната изложба с куратор Весела Ножарова представя нова серия картини и монументални обекти, в които авторката извежда живописта извън платното: фрагменти от нейния наситен, свободен живописен език се превръщат в монументални триизмерни форми, изградени с иновативни за практиката ѝ техники.

Обектите от експозицията се материализират от повърхността на картините в пространството на галерията, сякаш част от платното се е откъснала и е придобила обем. Резултатът е среда, а не изображение: зрителят не гледа пейзажа отстрани, а физически влиза в него – движи се между живопис и скулптура, които в галерията се обединяват.

В кураторския прочит на Весела Ножарова тази трансформация на пространството отразява по-широка промяна навън – свят, преобразен от високите температури и внезапните бури; нова реалност, към която вече сме принудени да се приспособяваме. „Бъдещето е тук, докато все още фантазираме за него", отбелязва Ножарова в разсъжденията си за изложбата.

Познатата от работата на Ампова връзка между човека и природата придобива физическо, обитаемо измерение. Промяната се развива през последните години. В по-ранни нейни серии човешката фигура е отправна точка към вътрешни състояния и въображаеми пространства. В „Пейзаж от бъдещето" фигурата отсъства, а мястото ѝ заема самият зрител.

„Водена от потребността да развивам визуалния си език, създадох свят, в който въображението и вътрешната сила се превръщат в основни двигатели на художествения процес", казва Нора Ампова. „Споделям с публиката своята емоционалност, в която се преплитат меланхолия и тревожност, но и силната енергия на промяната и непрестанното движение напред".

Два дни след откриването на изложбата във фондация и галерия Credo Bonum (ул. „Славянска“ 2), Нора Ампова ще се включи заедно с галерия Little Bird Place в третото издание на Sofia Art Fair (SAF) от 9 до 11 октомври (зала „Джон Атанасов", София Тех Парк). Това е петото участие на авторката в международен панаир за съвременно изкуство, след предишните издания на SAF (София), Vienna Contemporary 2025 (Виена) и Stroke Art Fair (Мюнхен, 2026).

В края на ноември предстои самостоятелна изложба на Ампова в Българския културен институт в Париж – продължение на трайната ѝ връзка с Франция, където живее и твори между 2020 и 2023 г., и резиденцията ѝ в Cité internationale des arts през 2025 г., от която тръгва серията творби „География на мечтите", представена в Париж през ноември миналата година. Куратор отново ще бъде Весела Ножарова.

Изложбата в Credo Bonum се реализира с финансовата подкрепа на Столична община. Тя може да бъде разгледана до 6 ноември, а на 24 октомври от 17.00 ч. посетителите ще имат възможност да се срещнат и разговарят с художничката.

Нора Ампова е родена през 1989 г. в София. Тя е дъщеря на Кирил и Антоанета Ампови от трио „Спешен случай“, с което изгрява и звездата на брат ѝ Влади Ампов-Графа, днес култов български певец и музикант. Нора е завършила живопис в Националната художествена академия, има и бакалавърска степен по теория и практика на художественото образование. Специализирала е изящни изкуства по програма „Еразъм“ в University of Hertfordshire, Великобритания. Автор е на повече от 15 самостоятелни изложби, има участия и в десетки групови изложби у нас, в Румъния, Франция, Белгия, Австрия, Швейцария. Точно преди 10 години Ампова печели наградата за млад визуален артист на фондация „Стоян Камбарев“.

 

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Ключови думи:

Нора Ампова, Credo Bonum, Пейзаж от бъдещето, фондация Стоян Камбарев, Графа

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