След „Бронзовата къща“ Пламен Деянофф идва с 200-годишна порта от ковано желязо

Седем години след като издигна в центъра на София противоречиво приетата скулптура „Бронзовата къща“ българо-австрийският художник Пламен Деянофф се завръща в родината си с изложбата „Heritage Project/Културно наследство“ в столичната галерия Credo Bonum . Официалното откриване ще бъде на 10 февруари, вторник, от 18.00 ч. в закътаното арт пространство на ул. „Славянска“ 2 (срещу служебния вход на Народния театър), в емблематична сграда със 110-годишна история, където проектът ще може да бъде видян до 29 март. Представят го фондация и галерия Credo Bonum и Kunsthaus Graz – Австрия, а куратори са Весела Ножарова и Стефан Стоянов.

Heritage Project е показан за първи път през 2023 г. като минималистична асамблажна инсталация в залата на Kunsthaus Graz – Австрия, и сега идва в нова версия в Credo Bonum, за да провокира размисъл върху нуждата да се учим от миналото, проправяйки пътища в пластовете на колективния културен опит. Както подсказва името, Heritage Project е посветен на културното наследство като висша ценност и общо благо, към което се обръщаме с чувство за отговорност, отбелязват от екипа на галерията.

За художника родният му град Велико Търново и Арбанаси, откъдето произхожда неговото семейство, се превръщат в терен за задълбочени артистични проучвания. Той използва средствата на класическата скулптура, познанието за занаятчийските традиции и реставрационните процеси, но също така издирва, събира, показва и популяризира културни артефакти, около които изгражда устойчив културен контекст.

В центъра на изложбата Heritage Project стои конкретен обект – автентичната почти 200-годишна голяма входна врата от ковано желязо, изработена от австроунгарска фирма през 1830 г., поставена на входа на Търновския синод в средата на XIX век и пострадала при земетресението от 1913 г. Тя се превръща в символ на културните движения и влияния, които неизменно съпътстват човешкото развитие.

Тази богато декорирана врата, възстановявана етап по етап до първоначалния ѝ вид, за Пламен Деянофф е обект на задълбочено изследване, в което са въвлечени различни специалисти. Самият той усвоява занаятчийски умения, изправяйки се лично пред предизвикателствата на различни материали. В тясно сътрудничество със специализирани майстори занаятчии от ателиетата на Федералната служба за паметници на културата на Австрия се развива процес, обединяващ функционалност, реставрация и художествена свобода. Крайният резултат е едновременно обект на културното наследство и самостойно произведение на изкуството.

Пламен Деянофф е роден през 1970 г. във Велико Търново и живее и работи във Виена повече от 30 години. Учил е в художествените академии в София, Ню Йорк, Лос Анджелис, Токио и Стокхолм. През 1997 г. завършва Akademie der bildenden Künste във Виена с магистратура по скулптура при световноизвестния проф. Микеланджело Пистолето. Става популярен с изследванията си върху занаятчийски и индустриални обекти, както и върху различни форми на потребление, стоки и дизайн. През 2010 г. Пламен Деянофф и Бернхард Хайнц (адвокат и колекционер) основават фондация, чиято цел е културното съживяване на Велико Търново, утвърждаването на съвременното изкуство в общественото възприятие в България и реализирането на конкретни проекти, какъвто е Heritage Project. Фондацията използва средствата и условията на художествения контекст и е подкрепяна от редица институции и частни лица.

Неговата временна арт инсталация „Бронзовата къща“ на пл. „Княз Александър I Батенберг“ бе обявена за най-голямата скулптура в света, създадена само и единствено от масивен ръчно изработен бронз. Конструкцията на скулптурата-сграда с височина 11 м и основа с размери 7 х 7 м се състои от повече от 1000 бронзови елемента, сглобени без помощта на допълнителни свързващи материали. Мотивите на бронзовите елементи са вдъхновени от възрожденските ни дърворезби от Арбанаси, Трявна или Копривщица, а цялостният план и силует на скулптурата са оформени с идеята да напомнят средновековната Хрельова кула в Рилския манастир, твърдеше авторът.

"Бронзовата къща" остана в историята като конфуз, монтиран на мястото на бившия мавзолей на Георги Димитров уж в чест на българското европредседателство през 2018 г. Авторът обаче сколаса да завърши и монтира творбата, предизвикала остри полемики, с 10 месеца закъснение и тя бе открита много след края на родния мандат - към края на председателството на Австрия, която дари над 2 млн. евро за поставянето на инсталацията.

Според СГХГ през последните 20 години Пламен Деянофф има в биографията си над 300 изложби, от които 60 са самостоятелни.